Мирный план США — предложение не нравится Украине и РФ

Не нравится никому — Келлог о "мирном плане" США на 22 пункта
Спецпредставитель президента Дональда Трампа заявил, что США имеют "мирный план" из 22 пунктов. Однако он не нравится ни Украине, ни России.
Об этом Кит Келлог заявил в эфире Fox News.
Мирный план США
Кэллог считает, что "мирный план" США достаточно конструктивный, и назвал его "хорошим", поскольку он "не нравится ни одной из сторон". В эфире Fox News он также заявил, что Дональд Трамп разочарован российскими ударами по гражданским целям в Украине.
"Его разочарование понятно, потому что то, что происходит, когда вы атакуете города и без разбора убиваете женщин и детей, — это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, разработанного для того, чтобы предотвратить это. Женевская конвенция — это правила ведения войны, и россияне подписали ее..." — подчеркнул спецпредставитель Трампа.
Напомним, ранее Келлог назвал место, где могут встретиться Зеленский и Путин. Он добавил, что США уже получила от Украины условия для мирного соглашения и теперь ждут этого от России.
Кроме того, спецпредставитель Трампа шокировал данными о потерях в войне с Украиной. По его словам, они превышают потери во Второй мировой.
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