Мирный план США — предложение не нравится Украине и РФ

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог. Фото: скриншот из видео

Спецпредставитель президента Дональда Трампа заявил, что США имеют "мирный план" из 22 пунктов. Однако он не нравится ни Украине, ни России.

Об этом Кит Келлог заявил в эфире Fox News.

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Мирный план США

Кэллог считает, что "мирный план" США достаточно конструктивный, и назвал его "хорошим", поскольку он "не нравится ни одной из сторон". В эфире Fox News он также заявил, что Дональд Трамп разочарован российскими ударами по гражданским целям в Украине.

"Его разочарование понятно, потому что то, что происходит, когда вы атакуете города и без разбора убиваете женщин и детей, — это явное нарушение Женевского протокола 1977 года, разработанного для того, чтобы предотвратить это. Женевская конвенция — это правила ведения войны, и россияне подписали ее..." — подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Напомним, ранее Келлог назвал место, где могут встретиться Зеленский и Путин. Он добавил, что США уже получила от Украины условия для мирного соглашения и теперь ждут этого от России.

Кроме того, спецпредставитель Трампа шокировал данными о потерях в войне с Украиной. По его словам, они превышают потери во Второй мировой.