Мирний план США — пропозиція не подобається Україні і РФ

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Фото: скриншот з відео

Спецпредставника президента Дональда Трампа заявив, що США мають "мирний план" із 22 пунктів. Однак він не подобається ні Україні, ні Росії.

Про це Кіт Келлог заявив в ефірі Fox News.

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Мирний план США

Келлог вважає, що "мирний план" США досить конструктивний і назвав його "хорошим", оскільки він "не подобається жодній зі сторін". В етері Fox News він також заявив, що Дональд Трамп розчарований російськими ударами по цивільних цілях в Україні.

"Його розчарування зрозуміле, бо те, що відбувається, коли ви атакуєте міста і без розбору вбиваєте жінок і дітей, — це явне порушення Женевського протоколу 1977 року, розробленого для того, щоб запобігти цьому. Женевська конвенція — це правила ведення війни, і росіяни підписали її…" — наголосив спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, раніше Келлог назвав місце, де можуть зустрітися Зеленський і Путін. Він додав, що США вже отримала від України умови для мирної угоди і тепер чекають цього від Росії.

Крім того, спецпредставник Трампа шокував даними про втрати у війні з Україною. За його словами, вони переважають втрати у Другій світовій.