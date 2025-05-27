Мирний план США — пропозиція не подобається Україні і РФ

Не подобається нікому — Келлог про "мирний план" США на 22 пункти
Спецпредставника президента Дональда Трампа заявив, що США мають "мирний план" із 22 пунктів. Однак він не подобається ні Україні, ні Росії.
Про це Кіт Келлог заявив в ефірі Fox News.
Мирний план США
Келлог вважає, що "мирний план" США досить конструктивний і назвав його "хорошим", оскільки він "не подобається жодній зі сторін". В етері Fox News він також заявив, що Дональд Трамп розчарований російськими ударами по цивільних цілях в Україні.
"Його розчарування зрозуміле, бо те, що відбувається, коли ви атакуєте міста і без розбору вбиваєте жінок і дітей, — це явне порушення Женевського протоколу 1977 року, розробленого для того, щоб запобігти цьому. Женевська конвенція — це правила ведення війни, і росіяни підписали її…" — наголосив спецпредставник Трампа.
Нагадаємо, раніше Келлог назвав місце, де можуть зустрітися Зеленський і Путін. Він додав, що США вже отримала від України умови для мирної угоди і тепер чекають цього від Росії.
Крім того, спецпредставник Трампа шокував даними про втрати у війні з Україною. За його словами, вони переважають втрати у Другій світовій.
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