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Не только Украина и сектор Газа — война всколыхнет весь мир — Bloomberg

11 декабря 2023 01:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Не только Украина и сектор Газа — война всколыхнет весь мир — Bloomberg
Непальские солдаты приобщаются к чужим конфликтам. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В следующем — в 2024 году — произойдет 183 региональных и локальных конфликта. Это самый высокий показатель за последние три десятилетия.

Об этом пишет Bloomberg.

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На этой неделе Международный институт стратегических исследований в Лондоне опубликовал последний выпуск своего авторитетного ежегодного обзора вооруженных конфликтов и не предусматривает особого мира по праздникам.

В нем наблюдается мрачная картина роста насилия во многих регионах. Исследование, в котором рассматриваются региональные конфликты, а не конфронтация сверхдержав между Китаем, Россией, США и их союзниками, документирует 183 конфликта на 2023 год, что является самым высоким показателем за три десятилетия.

Несмотря на это, остается открытым вопрос, насколько далеко китайский лидер Си Цзиньпинь готов распространить свою агрессию в Южно-Китайском море.

"Пограничные столкновения происходят по всему миру, и попытка России разрушить Украину является лишь разрушительной из них. Азербайджан захватил Нагорный Карабах, что спровоцировало бегство более 100 000 его армянских жителей. когда-либо в наше время. В Пакистане вырос внутренний терроризм, а напряженность в отношениях с антимусульманским правительством Индии становится опасно высокой", — говорится в сообщении.

В то же время в IISS отмечают, что климатический кризис продолжает действовать как мультипликатор причин конфликтов.

Интенсивность конфликтов длится уже год.

"Согласно последнему опросу, количество погибших увеличилось на 14%, а количество случаев насилия - на 28%. Авторы описывают мир, "в котором доминируют все более разрешимые конфликты и вооруженное насилие на фоне увеличения числа действующих лиц, сложных и мотивов, пересекающихся глобального влияния и ускорения изменения климата", — пишет издание.

Напомним, волну геополитического насилия в мире остановит только новая система международных отношений, созданная США и Китаем . Но для этого нужно решить три ключевых проблемы, связанных с российской агрессией.

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