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Не лише Україна та сектор Гази — війна сколихне увесь світ — Bloomberg

11 грудня 2023 01:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Не лише Україна та сектор Гази — війна сколихне увесь світ — Bloomberg
Непальські солдати долучаються до чужих конфліктів. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Наступного — 2024 року — відбудеться 183 регіональні та локальні конфлікти. Це найвищий показник за останні три десятиліття.

Про це пише Bloomberg.

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Які регіональні конфлікти загрожують світу

Цього тижня Міжнародний інститут стратегічних досліджень в Лондоні опублікував останній випуск свого авторитетного щорічного огляду збройних конфліктів і не передбачає особливого світу на свята.

У ньому спостергіається похмура картина зростання насильства в багатьох регіонах. Дослідження, в якому розглядаються регіональні конфлікти, а не конфронтація наддержав між Китаєм, Росією, США та їхніми союзниками, документує 183 конфлікти на 2023 рік, що є найвищим показником за три десятиліття.

Попри це, залишається відкрим питання, наскільки далеко китайський лідер Сі Цзіньпінь готовий поширити вою агресію в Південно-Китайському морі. 

"Прикордонні зіткнення відбуваються по всьому світу, і спроба Росії зруйнувати Україну є лише руйнівною з них. Азербайджан захопив Нагірний Карабах, що спровокувало втечу понад 100 000 його вірменських жителів. Напруженість між Росією та Грузією зберігається, а між Алжиром та Марокко вона гірша, ніж будь-коли в наш час. У Пакистані зріс внутрішній тероризм, а напруженість у відносинах з антимусульманським урядом Індії стає небезпечно високою", — йдеться в повідомленні.

Водночас в IISS зазначають, що кліматична криза продовжує діяти як мультиплікатор прчиин конфліктів.

Інтенсивність конфліктів триває уже рік. 

"Згідно з останнім опитуванням, кількість загиблих збільшилася на 14%, а кількість випадків насильства — на 28%. Автори описують світ, "в якому домінують дедалі більш розв'язні конфлікти і збройне насильство на тлі збільшення числа дійових осіб, складних і мотивів, що перетинаються, глобального впливу і прискорення зміни клімату", — пише видання.

Нагадаємо, хвилю геополітичного насильства у світі зупинить тільки нова система міжнародних відносин, яка буде створена США та Китаєм. Але для цього потрібно вирішити три ключові проблеми, пов’язані з російською агресією.

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