В городах Украины 20 сентября фиксируют сильное задымление

Не только Киев — какие еще города Украины страдают от загрязненного воздуха
Киев в пятницу, 20 сентября, занял первое место в мире среди городов с самым загрязненным воздухом. Также сильную задымленность фиксируют и в других населенных пунктах Украины.
Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.
Ухудшение качества воздуха в Украине
Украинцы сообщают об аналогичной с Киевщиной ситуации в городе Конотопе Сумской области. Мэр Артем Семенихин рассказал, что вблизи города горят торфяники.
"В Конотопе сейчас можно топор в воздухе наверняка повесить... А все это потому, что загорелись торфяники... Дышать очень тяжело. Соответствующие службы работают. Долго не находитесь на улице. Держите окна закрытыми", — говорится в сообщении.
А в Конотопском горсовете отметили, что причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме вблизи города.
А в Луцке местами индекс качества атмосферного воздуха равен 153 — такой показатель означает вредный уровень загрязнения, который может вызвать дискомфорт при дыхании.
Также об ухудшении качества воздуха сообщают в Харькове: там местами индекс составляет 154 и 175.
Кроме того, в Черниговской области в городе Бобровица воздух ухудшился до показателя 171.
Когда ожидать улучшения качества воздуха
Спикер ГСЧС Украины Виктория Рубан в эфире Ранок.LIVE объяснила, что причиной такого задымления стало не только горение торфа.
По ее словам, подобные явления погоды продолжаются несколько лет подряд в один и тот же период — когда есть резкие перепады температуры: днем очень тепло, а ночью холодно. Такое колебание влечет за собой осадку накопленных отрицательных веществ на землю.
Рубан отметила, что подобные ситуации в других областях связаны с большим количеством пожаров в экосистемах Украины — горит трава и лесная подстилка.
В Киевской области улучшение ситуации будет через один-два часа, однако ГСЧС не может давать точные прогнозы из-за постоянных пожаров в экосистемах по всей стране.
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