В городах Украины 20 сентября фиксируют сильное задымление

Задымление в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киев в пятницу, 20 сентября, занял первое место в мире среди городов с самым загрязненным воздухом. Также сильную задымленность фиксируют и в других населенных пунктах Украины.

Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir.

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Украинцы сообщают об аналогичной с Киевщиной ситуации в городе Конотопе Сумской области. Мэр Артем Семенихин рассказал, что вблизи города горят торфяники.

Задымление в Конотопе. Фото: Артем Семенихин

"В Конотопе сейчас можно топор в воздухе наверняка повесить... А все это потому, что загорелись торфяники... Дышать очень тяжело. Соответствующие службы работают. Долго не находитесь на улице. Держите окна закрытыми", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Семенихина

А в Конотопском горсовете отметили, что причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме вблизи города.

Карта качества воздуха. Фото: Telegram/Конотопский городской совет

Скриншот поста Конотопского горсовета

А в Луцке местами индекс качества атмосферного воздуха равен 153 — такой показатель означает вредный уровень загрязнения, который может вызвать дискомфорт при дыхании.

Состояние воздуха в Луцке. Фото: SaveEcoBot

Также об ухудшении качества воздуха сообщают в Харькове: там местами индекс составляет 154 и 175.

Состояние воздуха в Харькове. Фото: SaveEcoBot

Кроме того, в Черниговской области в городе Бобровица воздух ухудшился до показателя 171.

Когда ожидать улучшения качества воздуха

Спикер ГСЧС Украины Виктория Рубан в эфире Ранок.LIVE объяснила, что причиной такого задымления стало не только горение торфа.

По ее словам, подобные явления погоды продолжаются несколько лет подряд в один и тот же период — когда есть резкие перепады температуры: днем очень тепло, а ночью холодно. Такое колебание влечет за собой осадку накопленных отрицательных веществ на землю.

Рубан отметила, что подобные ситуации в других областях связаны с большим количеством пожаров в экосистемах Украины — горит трава и лесная подстилка.

В Киевской области улучшение ситуации будет через один-два часа, однако ГСЧС не может давать точные прогнозы из-за постоянных пожаров в экосистемах по всей стране.