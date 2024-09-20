У містах України 20 вересня фіксують сильне задимлення

Задимлення у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київ у п'ятницю, 20 вересня, посів перше місце у світі серед міст із найбільш забрудненим повітрям. Також сильну задимленість фіксують й в інших населених пунктах України.

Про це свідчать дані ресурсу IQAir.

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Українці повідомляють про аналогічну з Київщиною ситуацію у місті Конотоп Сумської області. Мер Артем Семеніхін розповів, що поблизу міста горять торфовища.

Задимлення у Конотопі. Фото: Артем Семеніхін

"В Конотопі зараз можна сокиру в повітрі напевно повісити...А все це тому, що загорілись торфовища...Дихати дуже важко. Відповідні служби працюють. Довго не перебувайте на вулиці. Тримайте вікна зачиненими", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Семеніхіна

А у Конотопській міськраді зазначили, що причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі поблизу міста.

Карта якості повітря. Фото: Telegram/Конотопська міська рада

Скриншот допису Конотопської міськради

А у Луцьку подекуди індекс якості атмосферного повітря дорівнює 153 — такий показник означає шкідливий рівень забруднення, який може викликати дискомфорт при диханні.

Стан повітря у Луцьку. Фото: SaveEcoBot

Також про погіршення якості повітря повідомляють у Харкові: там місцями індекс становить 154 і 175.

Стан повітря у Харкові. Фото: SaveEcoBot

Крім того, на Чернігівщині у місті Бобровиця повітря погіршилося до показника 171.

Коли очікувати покращення якості повітря

Речниця ДСНС України Вікторія Рубан ефірі Ранок.LIVE пояснила, що причиною такого задимлення не лише в горінні торфу.

За її словами, подібні погодні явища тривають декілька років поспіль в один і той самий період — коли є різкі перепади температури: вдень дуже тепло, а вночі холодно. Таке коливання спричиняє осідання накопичених негативних речовин на землю.

Рубан зауважила, схожі ситуації в інших областях пов'язані з великою кількістю пожеж в екосистемах України — горить трава та лісова підстилка.

На Київщині поліпшення ситуації буде через одну-дві години, однак ДСНС не може давати точні прогнози через постійні пожежі в екосистемах по всій країні.