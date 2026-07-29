Обстрелы Украины — эксперт предупреждает о массированной атаке в ночь на 30 июля

Последствия обстрелов со стороны РФ. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские войска готовятся нанести массированный удар по Украине в ночь на 30 июля. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в эфире "Київського часу".

РФ готовит удар по Украине в ночь на 30 июля

"Нужно готовиться к такому удару. Конечно, никто не может сказать на 100%, что он будет, но есть информация, свидетельствующая о высокой вероятности такой атаки", — сказал Боровик.

По его словам, российские войска иногда намеренно создают напряжение без последующего удара, однако в ряде случаев предупреждения основываются на разведывательных данных. Он также пояснил, что из-за особенностей воздушной обстановки не все угрозы могут быть выявлены заблаговременно.

"Не всегда есть возможность вовремя обнаружить баллистику, поэтому не стоит медлить после объявления тревоги", — подчеркнул эксперт.

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В то же время мониторинговые каналы предупреждали, что основной вектор удара планируется на Киев. Ракетоносцы Ту-160 уже летят к пусковым рубежам.

Скриншот публикации мониторингового канала

Кроме того, существует серьезная угроза для Львова, Тернополя и Ивано-Франковска. Украинцев призывают быть внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Скриншот поста мониторингового канала

Как писали Новини.LIVE, ночью 28 июля Россия атаковала Сумы и Сумскую область. Пострадали как минимум четыре человека.

В то же время CNN сообщал, что июль стал самым кровавым месяцем с начала войны. По предварительным данным, в результате российских атак погибли как минимум 377 человек.

А энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказывал, что РФ использует онлайн-карты для нанесения ударов по подстанциям Украины. Именно из-за ударов по таким объектам в Одесской области и ряде других регионов уже возникали масштабные проблемы с электроснабжением.