Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Не игнорируйте сигналы тревоги: украинцев предупредили о массированной атаке этой ночью

Не игнорируйте сигналы тревоги: украинцев предупредили о массированной атаке этой ночью

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 22:08
Обстрелы Украины — эксперт предупреждает о массированной атаке в ночь на 30 июля
Последствия обстрелов со стороны РФ. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские войска готовятся нанести массированный удар по Украине в ночь на 30 июля. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик в эфире "Київського часу".

РФ готовит удар по Украине в ночь на 30 июля

"Нужно готовиться к такому удару. Конечно, никто не может сказать на 100%, что он будет, но есть информация, свидетельствующая о высокой вероятности такой атаки", — сказал Боровик.

По его словам, российские войска иногда намеренно создают напряжение без последующего удара, однако в ряде случаев предупреждения основываются на разведывательных данных. Он также пояснил, что из-за особенностей воздушной обстановки не все угрозы могут быть выявлены заблаговременно.

"Не всегда есть возможность вовремя обнаружить баллистику, поэтому не стоит медлить после объявления тревоги", — подчеркнул эксперт.

Читайте также:

В то же время мониторинговые каналы предупреждали, что основной вектор удара планируется на Киев. Ракетоносцы Ту-160 уже летят к пусковым рубежам.

null
Скриншот публикации мониторингового канала

Кроме того, существует серьезная угроза для Львова, Тернополя и Ивано-Франковска. Украинцев призывают быть внимательными и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

null
Скриншот поста мониторингового канала

Как писали Новини.LIVE, ночью 28 июля Россия атаковала Сумы и Сумскую область. Пострадали как минимум четыре человека.

В то же время CNN сообщал, что июль стал самым кровавым месяцем с начала войны. По предварительным данным, в результате российских атак погибли как минимум 377 человек.

А энергетический эксперт Станислав Игнатьев рассказывал, что РФ использует онлайн-карты для нанесения ударов по подстанциям Украины. Именно из-за ударов по таким объектам в Одесской области и ряде других регионов уже возникали масштабные проблемы с электроснабжением.

обстрелы воздушная тревога ракеты дроны
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации