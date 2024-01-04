НАПК признало популярного производителя морепродуктов спонсором войны

Продукция компании Viciunai Group. Фото: UCN

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Viciunai Group в перечень международных спонсоров войны. Представители компании после начала полномасштабного вторжения РФ пообещали, что уйдут с российского рынка, однако Vici не останавливает свои мощности в государстве-агрессоре.

Об этом сообщает НАПК.

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Компания продолжает искать новых работников в России и платить значительные налоги.

В НАПК рассказали, что Viciunai Group является глобальным производителем и поставщиком разнообразных пищевых продуктов. К тому же компания является крупнейшим переработчиком сурими на планете, а также одним из крупнейших и наиболее мощных производителей морепродуктов в Европе. Ее главный офис находится в Литве. Заводы работают в таких странах:

Эстония;

Литва;

Испания;

Россия.

В марте 2022 года руководитель группы Шарунас Матийошатис заявил, что компания уйдет с российского рынка в течение 3-4 месяцев.

"Вместо этого стало известно, что Viciunai не прекращает свою работу в РФ и остается одним из самых любимых брендов российских потребителей. Viciunai ведет свой бизнес в России в обычном режиме без каких-либо сокращений, успешно защищает российскую торговую марку в суде, продолжает набирать персонал на свои дочерние предприятия, поддерживая рынок труда в РФ", — говорится в сообщении.

К примеру, производственный комплекс ООО "Вичюнай-русь" является крупнейшим предприятием Viciunai Group, на котором работают 1500 работников. Он находится в Калининградской области. Чистая прибыль за 2022 год производственного комплекса увеличилась до 20 млн дол.

Дочерняя компания Viciunai ООО "БалтКо", являясь официальным представителем компании в РФ, предоставляет там услуги по перевозке продуктов рыбной кулинарии, рыбной переработки, сурими и морепродуктов. Ее чистая прибыль за 2022 год была 2,5 млн долл.

"Пока такие известные бренды как Vici продолжают находиться на рынке России, несмотря на все военные преступления агрессора, мир получает неправильный сигнал, что РФ остается частью международных экономических процессов. Так и жители России видят, что демократический мир от них не отвернулся, а они все делают правильно. Многие компании уже сделали правильный выбор в пользу ценностей демократии и добропорядочности, выйдя с российского рынка. Однако Viciunai Group не стала одной из них и не смогла выйти за пределы своих пустых обещаний", — говорит председатель НАПК Александр Новиков.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло крупнейшего немецкого инвестора в строительной отрасли России в перечень международных спонсоров войны. Речь идет о компании Knauf.

Также мы писали, что НАПК включило мирового гиганта пищевой индустрии Nestle в список организаций, поддерживающих войну. Корпорация продолжает активную деятельность в 187 государствах, включая Россию.