НАЗК визнало популярного виробника морепродуктів спонсором війни

Продукція компанії Viciunai Group. Фото: UCN

Національне агенство з питань запобігання корупції внесло Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни. Представники компанії після початку повномасштабного вторгнення РФ пообіцяли, що підуть з російського ринку, однак Vici не зупиняє свої потужності у державі-агресорці.

Про це повідомляє НАЗК.

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Компанія продовжує шукати нових працівників у Росії та сплачувати значні податки.

У НАЗК розповіли, що Viciunai Group є глобальним виробником і постачальником різноманітних харчових продуктів. До того ж компанія є найбільшим переробником сурімі на планеті, а також одним з найбільших та економічно найпотужніших виробників морепродуктів у Європі. Її головний офіс знаходиться у Литві. Заводи працюють в таких країнах:

Естонія;

Литва;

Іспанія;

Росія.

У березні 2022 року керівник групи Шарунас Матійошайтіс заявив, що компанія піде з російського ринку впродовж 3-4 місяців.

"Натомість стало відомо, що Viciunai не припиняє свою роботу у РФ та залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів. Viciunai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без будь-яких скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці у РФ", — йдеться у повідомленні.

Наприклад, виробничий комплекс ТОВ "Вичюнай-русь" є найбільшим підприємством Viciunai Group, на якому працюють 1500 працівників. Він знаходиться в Калінінградській області. Чистий прибуток за 2022 рік виробничого комплексу збільшився до 20 млн дол.

Дочірня компанія Viciunai ТОВ "БалтКо", бувши офіційним представником компанії в РФ, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, сурімі й морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 рік був 2,5 млн дол.

"Допоки такі відомі бренди як Vici продовжують знаходитись на ринку Росії, попри всі воєнні злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що РФ залишається частиною міжнародних економічних процесів. Так і мешканці Росії бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно. Багато компаній вже зробили правильний вибір на користь цінностей демократії та доброчесності вийшовши з російського ринку. Однак Viciunai Group не стала однією з них та не змогла вийти за межі своїх пустих обіцянок", — каже голова НАЗК Олександр Новіков.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції внесло найбільшого німецького інвестора у будівельній галузі Росії до переліку міжнародних спонсорів війни. Йдеться про компанію Knauf.

Також ми писали, що НАЗК включило світового гіганта харчової індустрії Nestle до списку організацій, що підтримують війну. Корпорація продовжує активну діяльність у 187 державах, включаючи Росію.