Война в Украине — Навроцкий сказал, каким должен быть мир

Навроцкий описал, какой мир нужен Украине
Дата публикации 19 декабря 2025 13:39
Срочная новость
Мир в Украине должен быть устойчивым и длительным, а таким, что даст возможность РФ перегруппировать силы. В мире есть только один человек, который может заставить российского диктатора Владимир Путина подписать мир.
Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским 19 декабря.
