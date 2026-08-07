Навроцкий назвал стратегический интерес Польши насчет войны в Украине

Кароль Навроцкий. Фото: radiolodz.pl

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Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава и впредь будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии. По его словам, стратегический интерес Польши заключается в том, чтобы Украина сдерживала Россию как можно дальше от польских границ.

Об этом Навроцкий заявил во время митинга, приуроченного к первой годовщине своего президентства, передает Новини.LIVE.

Навроцкий о поддержке Украины в войне

"Пусть бьют там советских захватчиков... В этом они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что где бьют москаля — там Польша помогает, даже не принимая непосредственного участия в войне. Таков стратегический интерес Польши".

В то же время польский президент подчеркнул, что у Польши есть и другой стратегический интерес. По его словам, он заключается в том, чтобы на территории страны "не развевались бандеровские флаги".

Таким образом Навроцкий соединил заявление о поддержке Украины в войне против России с напоминанием о собственной позиции по историческим вопросам, которые остаются чувствительными в польско-украинских отношениях.

Как сообщали Новини.LIVE, Кароль Навроцкий во время мероприятий по чествованию жертв Волынской трагедии заявил, что красно-черный флаг Украинской повстанческой армии должен быть запрещен на территории Польши. Он также призвал Сейм принять соответствующее законодательное решение.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля провел встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. Переговоры стали продолжением их диалога после саммита НАТО в Анкаре, а одной из главных тем стало дальнейшее сотрудничество между Украиной и Польшей.