Главная Новости дня NAVI победила на турнире ESL Pro League Season 23 по игре CS 2

NAVI победила на турнире ESL Pro League Season 23 по игре CS 2

Дата публикации 16 марта 2026 06:45
NAVI победила на турнире ESL Pro League Season 23 по игре CS 2
Команда NAVI поднимает кубок после победы. Фото: скриншот с трансляции

Украинская киберспортивная команда NAVI одержала победу в турнире ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2. Это стал первый трофей команды в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама
Что известно о победе NAVI по Counter-Strike 2

Гранд-финал турнира состоялся 15 марта в Стокгольме. NAVI по результатам матчей обыграли команду Aurora со счетом 3:1.

Матчи прошли на картах Mirage (13:7), Anubis (11:13), Nuke (13:8) и Dust II (13:9).

До этого команды встречались между собой четыре раза — и во всех матчах победу одерживала именно украинская команда. Этот титул стал для NAVI первой победой на турнире уровня Tier-1 с октября 2024 года, когда команда выиграла IEM Rio 2024. И это первый трофей в 2026 году. Призовые турнира составляли 100 тысяч долларов США.

Также заметим, что в сентябре 2025 года NAVI тоже побеждали на StarLadder StarSeries Fall 2025.

Напомним, в декабре 2025 года команда NAVI в четвертьфинале турнира StarLadder Budapest Major 2025 победила сильнейшую команду — бразильскую Furia.

Также мы писали, что в феврале 2025 года команда NAVI наконец победила сербскую команду The Spirit, в составе которой играют исключительно россияне.

Украина компьютерные игры NaVi Киберспорт Counter-Strike видеоигры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

