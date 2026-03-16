NAVI перемогла на турнірі ESL Pro League Season 23 по грі CS 2

Команда NAVI піднімає кубок після перемоги. Фото: скриншот з трансляції

Українська кіберспортивна команда NAVI отримала перемогу у турнірі ESL Pro League Season 23 по Counter-Strike 2. Це став перший трофей команди у 2026 році.

Реклама

Що відомо про перемогу NAVI по Counter-Strike 2

Гранд-фінал турніру відбувся 15 березня у Стокгольмі. NAVI за результатами матчів обіграли команду Aurora з рахунком 3:1.

Матчі пройшли на картах Mirage (13:7), Anubis (11:13), Nuke (13:8) та Dust II (13:9).

До цього команди зустрічалися між собою чотири рази — і в усіх матчах перемогу здобувала саме українська команда. Цей титул став для NAVI першою перемогою на турнірі рівня Tier-1 з жовтня 2024 року, коли команда виграла IEM Rio 2024. І це перший трофей у 2026 році. Призові турніру становили 100 тисяч доларів США.

Також зауважимо, що у вересні 2025 року NAVI теж перемагали на StarLadder StarSeries Fall 2025.

Нагадаємо, у грудні 2025 року команда NAVI у чвертьфіналі турніру StarLadder Budapest Major 2025 перемогла найсильнішу команду — бразильську Furia.

Також ми писали, що в лютому 2025 року команда NAVI нарешті перемогла сербську команду The Spirit, у складі якої грають виключно росіяни.