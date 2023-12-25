Навальный нашелся — где сейчас содержат главного противника Путина

Политик Алексей Навальный за решеткой. Фото: росСМИ

Адвокаты российского оппозиционного политика Алексея Навального обнаружили его в колонии, расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Ранее в этой же колонии свой первый год заключения провел Платон Лебедев, один из основателей компании "Юкос".

Об этом сообщают российские СМИ.

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"Алексей Навальный был обнаружен в ИК-3 в Харпе. Сегодня его видел адвокат. С ним все в порядке", — сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Последний раз адвокаты виделись с Навальным 6 декабря. Этот период стал самым долгим отсутствием Навального в зоне видимости в рамках системы ФСИН во время его заключения, ранее максимальный срок отсутствия составлял шесть дней.

Также сообщается, что перевод Навального в ИК-3 связан с его последним приговором, предполагающим отбывание срока в колонии особого режима.

Правозащитница Ева Меркачева предполагала, что политик исчез из предыдущей колонии в связи с началом процедуры перевода в колонию особого режима. Она высказывала предположение, что Навального следует искать в рамках того же региона или в соседних областях.

Кого содержали в ИК-3 до Навального

СМИ сообщают, что до Навального в ИК-3 содержался Платон Лебедев, бывший руководитель "Юкоса". Он провел там первый год своего заключения после приговора по делу "Юкоса" с октября 2005 по декабрь 2006 года, покинув Ямал после начала рассмотрения второго дела компании.

Напомним, что в России приговорили оппозиционера Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима. Его обвиняют в "экстремизме".