Навальний знайшовся — де зараз утримують головного противника Путіна

Політик Олексій Навальний за ґратами. Фото: росЗМІ

Адвокати російського опозиційного політика Олексія Навального виявили його у колонії, розташованій у селищі Харп, Ямало-Ненецького автономного округу. Раніше в цій же колонії свій перший рік ув'язнення провів Платон Лебедєв, один із засновників компанії "Юкос".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Олексія Навального було виявлено в ВК-3 у Харпі. Сьогодні його бачив адвокат. З ним все гаразд", — повідомила прессекретар Навального Кіра Ярмиш.

Востаннє адвокати бачилися з Навальним 6 грудня. Цей період став найдовшою відсутністю Навального в зоні видимості в рамках системи ФСВП під час його ув'язнення, раніше максимальний термін відсутності становив шість днів.

Також повідомляється, що переведення Навального в ВК-3 пов'язане з його останнім вироком, що передбачає відбування терміну в колонії особливого режиму.

Правозахисниця Єва Меркачова припускала, що політик зник із попередньої колонії у зв'язку з початком процедури переведення до колонії особливого режиму. Вона висловлювала припущення, що Навального слід шукати у межах того ж регіону чи сусідніх областей.

Кого утримували в ВК-3 до Навального

ЗМІ повідомляють, що до Навального в ВК-3 утримували Платона Лебедєва, колишнього керівника "Юкоса". Він провів там перший рік свого ув'язнення після вироку у справі "Юкоса" з жовтня 2005 по грудень 2006 року, залишивши Ямал після початку розгляду другої справи компанії.

Нагадаємо, що в Росії засудили опозиціонера Олексія Навального до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачують у "екстремізмі".