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Нацсовет призвал СМИ "корректно" освещать мобилизацию — что это значит

15 октября 2024 18:10
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине попросили СМИ подавать только проверенную информацию о мобилизации - заявление Нацсовета
Журналисты. Иллюстративное фото: depositphotos
Евгения Брюховецкая - редактор

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию призвал средства массовой информации "корректно" освещать новости о мобилизации. Также это касается ТЦК — там назвали эти темы чувствительными.

Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета во вторник, 15 октября.

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"Эти темы подвергаются особым информационным атакам из-за активной фокусировки и распространения фейков со стороны врага", — говорится в сообщении.

Там заметили, что важно отличать правдивую информацию от российских "вбросов" и подавать информацию только из официальных и проверенных источников. Поскольку россияне пытаются сформировать среди украинцев негативное отношение к мобилизации, "демонизировать" ТЦК.

Таким образом враг стремится остановить мобилизацию, расколоть общество, посеять панику и раздор. Так, в госбюджете России было заложено 1,6 миллиарда долларов на пропаганду, преимущественно на украинскую аудиторию.

Напомним, нардеп Мария Ионова в эфире День.LIVE заявила, что иностранные партнеры требуют от Украины понижения мобилизационного возраста.

А заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов в эфире Ранок.LIVE указал на провал мобилизационного процесса.

СМИ военный призыв пропаганда мобилизация информация война в Украине

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