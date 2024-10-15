В Україні попросили ЗМІ подавати лише перевірену інформацію про мобілізацію - заява Нацради

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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала засоби масової інформації "коректно" висвітлювати новини про мобілізацію. Також це стосується ТЦК — там назвали ці теми чутливими.

Про це повідомила пресслужба Нацради у вівторок, 15 жовтня.

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"Ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що важливо відрізняти правдиву інформацію від російських "вкидів" та подавати інформацію лише з офіційних та перевірених джерел. Оскільки росіяни намагаються сформувати серед українців негативне ставлення до мобілізації, "демонізувати" ТЦК тощо.

Таким чином ворог прагне зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку та розбрат. Так, у держбюджеті Росії було закладено 1,6 мільярда доларів на пропаганду, переважно — на українську аудиторію.

Нагадаємо, нардепка Марія Іонова в ефірі День.LIVE заявила, що іноземні партнери вимагають від України зниження мобілізаційного віку.

А заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов в ефір Ранок.LIVE вказав на провал мобілізаційного процесу.