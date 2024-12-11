Нацполиция расследует схему с международными перевозками Укрзалізниці

Следственные действия Нацполиции. Фото: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины совместно с Укрзализныцей проводит следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Речь идет о злоупотреблениях должностных лиц, которые занимались организацией международных пассажирских перевозок.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Почему полиция проводит расследование на Укрзализныце

Расследование касается действий группы должностных лиц структурного подразделения Укрзализныци. Полиция объясняет, что их злоупотребления во время обслуживания пассажиров и организации международных перевозок нанесли значительный финансовый ущерб. Среди последствий – создание искусственного дефицита билетов на популярные международные маршруты в открытой продаже.

Утром 11 декабря следователи Нацполиции, работники Соломенской окружной прокуратуры и специалисты департамента корпоративной безопасности Укрзализныци провели обыски по местам жительства служащих, причастных к криминальным схемам.

Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

Дополнительные следственные действия проводятся в офисных помещениях структурного подразделения Укрзализныци, а также непосредственно в международных поездах во время отправления и прибытия.

Следственные действия. Фото: Национальная полиция Украины

Представители полиции призывают пассажиров с пониманием отнестись к возможным неудобствам и содействовать стражам порядка в выполнении их обязанностей.

Служебная проверка. Фото: Национальная полиция Украины

Что говорят в Укрзализныце

"По согласованному Укрзализныцей и Национальной полицией плану в г. Киеве и Киевской области продолжаются процессуальные действия. Их цель — остановить деятельность организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках. Проводятся обыски и изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания. Просим прощения. пассажиров за возможные неудобства (ограничение доступа, дополнительные проверки или задержки движения), делаем все возможное, чтобы их минимизировать", — пояснили в ведомстве.

Больше деталей с результатами проверок полиция и железнодорожники пообещали обнародовать со временем.

Напомним, недавно в поезде "Киев—Варшава" чуть не случилась беда из-за внезапного обвала спальной полки. Тем временем в Киеве появится больше рейсов электричек.