Нацполіція розслідує схему з міжнародними перевезеннями Укрзалізниці

Слідчі дії Нацполіції. Фото: Національна поліція України

Національна поліція України спільно з Укрзалізницею проводить слідчі дії у межах розслідування кримінальної справи. Йдеться про зловживання посадовців, які займалися організацією міжнародних пасажирських перевезень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Розслідування стосується дій групи посадових осіб структурного підрозділу Укрзалізниці. Поліція пояснює, що їхні зловживання під час обслуговування пасажирів та організації міжнародних перевезень спричинили значні фінансові збитки. Серед наслідків — створення штучного дефіциту квитків на популярні міжнародні маршрути у відкритому продажі.

Зранку, 11 грудня, слідчі Нацполіції, працівники Солом’янської окружної прокуратури та фахівці департаменту корпоративної безпеки Укрзалізниці провели обшуки за місцями проживання службовців, причетних до кримінальних схем.

Слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Додаткові слідчі дії проводяться в офісних приміщеннях структурного підрозділу "Укрзалізниці", а також безпосередньо в міжнародних потягах під час їхнього відправлення та прибуття.

Слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Представники поліції закликають пасажирів із розумінням поставитися до можливих незручностей і сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх обов’язків.

Службова перевірка. Фото: Національна поліція України

Що кажуть в Укрзалізниці

"За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання. Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати", — пояснили у відомстві.

Більше деталей з результатами перевірок поліція та залізничники пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, нещодавно у поїзді "Київ—Варшава" ледь не трапилась біда через раптовий обвал спальної полички. Тим часом у Києві з'явиться більше рейсів електричок.