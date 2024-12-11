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Нацполіція проводить обшуки в міжнародних поїздах Укрзалізниці

11 грудня 2024 09:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
Нацполіція розслідує схему з міжнародними перевезеннями Укрзалізниці
Слідчі дії Нацполіції. Фото: Національна поліція України
Анастасія Постоєнко - Редактор

Національна поліція України спільно з Укрзалізницею проводить слідчі дії у межах розслідування кримінальної справи. Йдеться про зловживання посадовців, які займалися організацією міжнародних пасажирських перевезень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

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Розслідування стосується дій групи посадових осіб структурного підрозділу Укрзалізниці. Поліція пояснює, що їхні зловживання під час обслуговування пасажирів та організації міжнародних перевезень спричинили значні фінансові збитки. Серед наслідків — створення штучного дефіциту квитків на популярні міжнародні маршрути у відкритому продажі.

Зранку, 11 грудня, слідчі Нацполіції, працівники Солом’янської окружної прокуратури та фахівці департаменту корпоративної безпеки Укрзалізниці провели обшуки за місцями проживання службовців, причетних до кримінальних схем.

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Слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Додаткові слідчі дії проводяться в офісних приміщеннях структурного підрозділу "Укрзалізниці", а також безпосередньо в міжнародних потягах під час їхнього відправлення та прибуття.

Поліція укрзалізниця
Слідчі дії. Фото: Національна поліція України

Представники поліції закликають пасажирів із розумінням поставитися до можливих незручностей і сприяти правоохоронцям у виконанні їхніх обов’язків.

Службова перевірка Укрзалізниця
Службова перевірка. Фото: Національна поліція України

Що кажуть в Укрзалізниці

"За узгодженим Укрзалізницею та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії. Їхня мета — зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках. Проводяться обшуки та вилучення речових доказів, опитування та затримання. Просимо вибачення у пасажирів за можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху), робимо все можливе, щоб їх мінімізувати", — пояснили  у відомстві.

Більше деталей з результатами перевірок поліція та залізничники пообіцяли оприлюднити згодом.

Нагадаємо, нещодавно у поїзді "Київ—Варшава" ледь не трапилась біда через раптовий обвал спальної полички. Тим часом у Києві з'явиться більше рейсів електричок. 

Укрзалізниця обшуки шахрайство Нацполіція квитки

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