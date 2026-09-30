Национальный роуминг в Украине: нужны ли SIM-карты разных операторов

Михаил Кольцов. Фото: womo.ua

Внешний консультант Всемирного банка в сфере кибербезопасности и анализа данных Михаил Кольцо объяснил, стоит ли украинцам приобретать SIM-карты нескольких мобильных операторов на случай перебоев со связью. По его словам, существующая система национального роуминга позволяет пользоваться другой сетью без замены SIM-карты и без дополнительной платы.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал Кольцов.

Реклама

Национальный роуминг позволяет сменить сеть

Во время эфира ведущий упомянул рекомендацию народного депутата Украины, члена фракции "Слуга народа" Александра Федиенко, который советовал иметь SIM-карты трех-четырех разных операторов.

Кольцов пояснил, что у большинства пользователей нет необходимости в таком запасе.

"У нас национальный роуминг, то есть вы можете переключаться между сетями оператора, не меняя SIM-карты".

Читайте также:

Национальный роуминг работает в сетях украинских мобильных операторов. В случае отсутствия покрытия собственной сети абонент может подключиться к доступной сети другого оператора. Услуга не предусматривает дополнительной платы, а звонки и SMS тарифицируются в соответствии с условиями основного тарифа.

Мобильную связь можно сохранить без нескольких SIM-карт

Для подключения к другой сети на смартфоне нужно отключить автоматический выбор оператора и вручную выбрать доступную сеть. Такие настройки предусмотрены как на Android, так и на iPhone.

Кольцов также обратил внимание, что отдельным пользователям может быть сложнее воспользоваться этой возможностью, в частности владельцам старых кнопочных телефонов.

Нужны ли несколько интернет-провайдеров

Отдельно в эфире обсудили домашний интернет. Кольцов заявил, что подключение сразу нескольких провайдеров не всегда дает дополнительную гарантию стабильного доступа к сети.

"Иметь несколько интернет-провайдеров тоже не имеет смысла. Потому что ваш дом подключен к одной подземной инфраструктуре — Укртелекома".

В то же время эксперт упомянул и спутниковый интернет Starlink, который требует отдельного оборудования и оплаты услуги.

"Зачем покупать Starlink? Его нужно активировать, за него нужно платить".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Google начала тестировать функцию Call For Me, которая позволяет поручить Gemini совершать телефонные звонки. ИИ может самостоятельно позвонить, например, для бронирования столика в ресторане или уточнения нужной информации.

Также Новини.LIVE писали о том, что SIM-карта кажется просто маленьким кусочком пластика, но на самом деле она играет ключевую роль в работе мобильной связи. Именно благодаря ей оператор может распознать абонента, проверить его подписку и разрешить пользоваться звонками, SMS и мобильной сетью.