Національний роумінг в Україні: чи потрібні SIM-карти різних операторів

Михайло Кольцов. Фото: womo.ua

Зовнішній консультант Світового банку у сфері кібербезпеки та аналізу даних Михайло Кольцо пояснив, чи варто українцям купувати SIM-карти кількох мобільних операторів на випадок перебоїв зі зв’язком. За його словами, наявна система національного роумінгу дозволяє користуватися іншою мережею без заміни SIM-карти та без додаткової плати.

Про це в ефірі День.LIVE пояснив Кольцов.

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Національний роумінг дозволяє змінити мережу

Під час ефіру ведучий згадав рекомендацію народного депутата України, члена фракції "Слуга Народу" Олександра Федієнка, який радив мати SIM-карти трьох-чотирьох різних операторів.

Кольцов пояснив, що потреби в такому запасі для більшості користувачів немає.

"У нас національний роумінг, тобто ви можете перемикатись між мережами оператора, не міняючи сім-карти".

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Національний роумінг працює в мережах українських мобільних операторів. У разі відсутності покриття власної мережі абонент може підключитися до доступної мережі іншого оператора. Послуга не передбачає додаткової плати, а дзвінки та SMS тарифікуються відповідно до умов основного тарифу.

Мобільний зв’язок можна зберегти без кількох SIM-карт

Для підключення до іншої мережі на смартфоні потрібно вимкнути автоматичний вибір оператора та вручну обрати доступну мережу. Такі налаштування передбачені як на Android, так і на iPhone.

Кольцов також звернув увагу, що окремим користувачам може бути складніше скористатися цією можливістю, зокрема власникам старих кнопкових телефонів.

Чи потрібні кілька інтернет-провайдерів

Окремо в ефірі обговорили домашній інтернет. Кольцов заявив, що підключення одразу кількох провайдерів не завжди дає додаткову гарантію стабільного доступу до мережі.

"Мати кількох інтернет-провайдерів теж немає сенсу. Бо ваш будинок підведений по одній інфраструктурі підземній, Укртелекому".

Водночас експерт згадав і супутниковий інтернет Starlink, який потребує окремого обладнання та оплати послуги.

"Купувати старлінг, щоб? Його треба активувати, за нього треба платити".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Google почала тестувати функцію Call For Me, яка дозволяє доручити Gemini здійснення телефонних дзвінків. ШІ може самостійно зателефонувати, наприклад, для бронювання місця в ресторані або уточнення потрібної інформації.

Також Новини.LIVE писали про те, що SIM-карта здається просто маленьким шматком пластику, але фактично вона виконує ключову роль у роботі мобільного зв'язку. Саме завдяки їй оператор може розпізнати абонента, перевірити його підписку та дозволити користуватися дзвінками, SMS і мобільною мережею.