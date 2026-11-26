Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц у здания НАН. Фото: УНІАН

В пятницу, 27 ноября, Национальная академия наук Украины отмечает 108-ю годовщину со дня основания. За это время она стала главным научным центром страны, а ее первым президентом был выдающийся ученый Владимир Вернадский. В этом году годовщина приходится на период, когда украинская наука продолжает приходить в себя после российского нападения на здание президиума НАН Украины в центре Киева.

Новини.LIVE рассказывают, как создавалось это учреждение, чем оно известно и что произошло во время российского нападения на его здание 28 сентября 2026 года.

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Создание Национальной академии наук Украины

История Академии началась в 1918 году, во время существования Украинского государства во главе с гетманом Павлом Скоропадским. 14 ноября он подписал закон об учреждении Украинской академии наук в Киеве и утвердил первых 12 действительных членов учреждения.

Важную роль в создании Академии сыграли министр народного образования Николай Василенко и учёный Владимир Вернадский. Именно Вернадский возглавил учредительное собрание 27 ноября 1918 года, на котором его избрали первым президентом Академии. Секретарем стал востоковед Агатангел Крымский.

Изначально учреждение носило название Украинская академия наук. Впоследствии его переименовывали во Всеукраинскую академию наук, Академию наук Украинской ССР и Академию наук Украины. Название Национальная академия наук Украины она получила в 1994 году.

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С самого начала своей деятельности Академия развивала различные направления исследований — от истории, филологии и экономики до физики, математики и естественных наук. Сегодня НАН Украины является высшей научной самоуправляемой организацией государства, которая координирует фундаментальные и прикладные исследования.

Российский удар по зданию президиума НАН Украины

28 сентября 2026 года российский реактивный беспилотник поразил здание президиума Национальной академии наук Украины на улице Владимирской в Киеве. В результате атаки здание понесло значительные разрушения, а удар унес жизни двух человек.

Пожар в здании НАН. Фото: Суспільне

После попадания на верхних этажах здания вспыхнул пожар. Люди оказались отрезанными огнем от выходов и были вынуждены спасаться через окна. Академия назвала это событие одним из самых трагических за всю свою более чем столетнюю историю.

В заявлении НАН Украины подчеркнули, что атака была направлена не только против конкретного здания, но и против украинской науки. Несмотря на повреждения здания, научные учреждения продолжают работать, а исследователи — выполнять свои задачи.

Здание НАН в первые часы после российской атаки. Фото: Суспільне

История здания на улице Владимирской

Здание, в которое попал российский дрон, имеет свою историю, предшествующую созданию Академии. Его возвели в XIX веке по проекту архитектора Александра Беретти. Сначала там действовал пансион графини Левашовой, а впоследствии здание стало одним из центров украинской научной жизни.

С 1919 года она связана с Украинской академией наук, а в настоящее время в ней располагался президиум НАН Украины — руководящий орган учреждения. В разные периоды здесь работали представители академического сообщества, которые формировали и развивали украинскую науку.

Таким образом, 108-я годовщина основания Академии приходится на время, когда ее историческое здание в центре столицы нуждается в восстановлении после российского удара. В то же время само научное учреждение продолжает работу, сохраняя традиции, заложенные еще в 1918 году.

Как писали Новини.LIVE, во время удара по НАН пострадал , бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин. Из-за разбитого стекла он получил ранение. Также погибла его помощница.

Спасательная операция проходила во время воздушной тревоги. На одной лестнице одновременно находилось несколько человек. Ситуацию осложняло то, что помещения в здании НАН были высокими.