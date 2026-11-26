Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц біля будівлі НАН. Фото: УНІАН

У п’ятницю, 27 листопада, Національна академія наук України відзначає 108 років від дня заснування. За цей час вона стала головним науковим центром держави, а її першим президентом був видатний учений Володимир Вернадський. Цьогоріч річниця припадає на період, коли українська наука продовжує оговтуватися від російської атаки на будівлю президії НАН України в центрі Києва.

Новини.LIVE розповідають, як створювали установу, чим вона відома та що сталося під час російської атаки на її будівлю 28 вересня 2026 року.

Реклама

Створення Національної академію наук України

Історія Академії розпочалася у 1918 році, під час існування Української Держави на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. 14 листопада він підписав закон про заснування Української академії наук у Києві та затвердив перших 12 дійсних членів установи.

Важливу роль у створенні Академії відіграли міністр народної освіти Микола Василенко та вчений Володимир Вернадський. Саме Вернадський очолив установчі збори 27 листопада 1918 року, на яких його обрали першим президентом Академії. Секретарем став сходознавець Агатангел Кримський.

Спочатку установа мала назву Українська академія наук. Згодом її перейменовували на Всеукраїнську академію наук, Академію наук Української РСР та Академію наук України. Назву Національна академія наук України вона отримала у 1994 році.

Читайте також:

Від початку діяльності Академія розвивала різні напрями досліджень — від історії, філології та економіки до фізики, математики й природничих наук. Сьогодні НАН України є вищою науковою самоврядною організацією держави, яка координує фундаментальні та прикладні дослідження.

Російський удар по будівлі президії НАН України

28 вересня 2026 року російський реактивний безпілотник влучив у будівлю президії Національної академії наук України на вулиці Володимирській у Києві. Унаслідок атаки споруда зазнала значних руйнувань, а удар забрав життя двох людей.

Пожежа в будівлі НАН. Фото: Суспільне

Після влучання на верхніх поверхах будівлі спалахнула пожежа. Люди опинилися відрізаними вогнем від виходів і були змушені рятуватися через вікна. Академія назвала цю подію однією з найтрагічніших за всю свою понад столітню історію.

У заяві НАН України наголосили, що атака була спрямована не лише проти конкретної споруди, а й проти української науки. Попри пошкодження будівлі, наукові установи продовжують працювати, а дослідники — виконувати свої завдання.

Будівля НАН у перші години після російської атаки. Фото: Суспільне

Історія будівлі на вулиці Володимирській

Споруда, у яку влучив російський дрон, має власну історію, що передує створенню Академії. Її звели у XIX столітті за проєктом архітектора Олександра Беретті. Спочатку там діяв пансіон графині Левашової, а згодом будівля стала одним із центрів українського наукового життя.

З 1919 року вона пов’язана з Українською академією наук, а нині в ній розташовувалася президія НАН України — керівний орган установи. У різні періоди тут працювали представники академічної спільноти, які формували та розвивали українську науку.

Таким чином, 108-ма річниця заснування Академії припадає на час, коли її історична будівля у центрі столиці потребує відновлення після російського удару. Водночас сама наукова установа продовжує роботу, зберігаючи традиції, започатковані ще у 1918 році.

Як писали Новини.LIVE, під час удару по НАН постраждав колишній секретар РНБО Володимир Горбулін. Через вибите скло він отримав поранення. Також загинула його помічниця.

Рятувальна операція відбувалася під час повітряної тривоги. На одній драбині одночасно перебувало кілька людей. Ускладнювало ситуацію те, що приміщення у будівлі НАН були високими.