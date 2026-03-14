Нацбанк продает валюту из резервов для сдерживания падения гривны

Национальный банк Украины продолжает продавать валюту из резервов, чтобы сдержать девальвацию гривны. На межбанковском рынке только за одну неделю продано более миллиарда долларов. В то же время гривна теряет позиции.

Об этом сообщает портал Минфина в субботу, 14 марта.

Сдерживание падения гривны

"В течение рабочей недели с 9 по 13 марта регулятор реализовал на валютном рынке 1037,32 млн долларов в эквиваленте. Показательно, что за этот период НБУ не приобрел на рынке ни одного цента", — говорится в сообщении.

С начала 2026 года Нацбанк уже потратил из золотовалютных резервов 8,3 млрд долларов, не пополняя их через покупку валюты на рынке.

Фактически государство и в дальнейшем искусственно поддерживает предложение, покрывая структурный дефицит за счет накопленных резервов.

Гривна продолжает ослабевать

Несмотря на значительные валютные интервенции, гривна продолжает терять позиции.

Если на 1 января доллар стоил 42,30 грн, то по состоянию на 14 марта его курс вырос до 44,16 грн.

Евро за это время подорожал с 49,80 грн до 50,95 грн.

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ спрогнозировал, что вскоре доллар может стоить по 47-48 гривны.

А со 2 марта банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн образца 2003-2007 годов потеряли платежеспособность — их заменили монеты этих номиналов.

