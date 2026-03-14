Нацбанк продает валюту из резервов для сдерживания падения гривны

Нацбанк продает валюту из резервов для сдерживания падения гривны

Дата публикации 14 марта 2026 17:22
Нацбанк. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины продолжает продавать валюту из резервов, чтобы сдержать девальвацию гривны. На межбанковском рынке только за одну неделю продано более миллиарда долларов. В то же время гривна теряет позиции.

Об этом сообщает портал Минфина в субботу, 14 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Сдерживание падения гривны

"В течение рабочей недели с 9 по 13 марта регулятор реализовал на валютном рынке 1037,32 млн долларов в эквиваленте. Показательно, что за этот период НБУ не приобрел на рынке ни одного цента", — говорится в сообщении.

С начала 2026 года Нацбанк уже потратил из золотовалютных резервов 8,3 млрд долларов, не пополняя их через покупку валюты на рынке.

Фактически государство и в дальнейшем искусственно поддерживает предложение, покрывая структурный дефицит за счет накопленных резервов.

Гривна продолжает ослабевать

Несмотря на значительные валютные интервенции, гривна продолжает терять позиции.

Если на 1 января доллар стоил 42,30 грн, то по состоянию на 14 марта его курс вырос до 44,16 грн.

Евро за это время подорожал с 49,80 грн до 50,95 грн.

Напомним, финансовый аналитик Алексей Кущ спрогнозировал, что вскоре доллар может стоить по 47-48 гривны.

А со 2 марта банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн образца 2003-2007 годов потеряли платежеспособность — их заменили монеты этих номиналов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, законно ли обменникам не принимать доллары старого образца.

курс гривны гривна Украина доллар Нацбанк
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

