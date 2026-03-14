Головна Новини дня Нацбанк продає валюту з резервів для стримування падіння гривні

Нацбанк продає валюту з резервів для стримування падіння гривні

Дата публікації: 14 березня 2026 17:22
Нацбанк. Фото: УНІАН

Національний банк України продовжує продавати валюту з резервів, аби стримати девальвацію гривні. На міжбанківському ринку лише за один тиждень продано понад мільярд доларів. Водночас гривня втрачає позиції.

Про це повідомляє портал Мінфіну у суботу, 14 березня, передає Новини.LIVE.

Стримування падіння гривні

"Протягом робочого тижня з 9 по 13 березня регулятор реалізував на валютному ринку 1037,32 млн доларів в еквіваленті. Показово, що за цей період НБУ не придбав на ринку жодного цента", — йдеться у повідомленні.

Від початку 2026 року Нацбанк уже витратив із золотовалютних резервів 8,3 млрд доларів, не поповнюючи їх через купівлю валюти на ринку.

Фактично держава й надалі штучно підтримує пропозицію, покриваючи структурний дефіцит за рахунок накопичених резервів.

Гривня продовжує слабшати

Попри значні валютні інтервенції, гривня продовжує втрачати позиції.

Якщо на 1 січня долар коштував 42,30 грн, то станом на 14 березня його курс зріс до 44,16 грн.

Євро за цей час подорожчав із 49,80 грн до 50,95 грн.

Нагадаємо, фінансовий аналітик Олексій Кущ спрогнозував, що незабаром долар може коштувати по 47-48 гривні.

А з 2 березня банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 грн зразка 2003–2007 років втратили платоспроможність — їх замінили монети цих номіналів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи законно обмінникам не приймати долари старого зразка.

курс гривні гривня Україна долар Нацбанк
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
