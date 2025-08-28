Убийство военного в Староконстантинове — подозревают настоятеля монастыря

Мужской монастырь УПЦ МП в Староконстантинове, где произошел инцидент. Фото: Facebook/Хмельницкая епархия УПЦ

В начале августа возле мужского монастыря УПЦ МП в Староконстантинове Хмельницкой области обнаружили тело военного. В смертельном избиении подозревают настоятеля монастыря, сейчас он находится в СИЗО.

Об этом сообщает ТСН.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным журналистов, сначала во врачебном свидетельстве причиной смерти был панкреатит. Однако после экспертизы стало известно, что смерть наступила в результате избиения.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как священнослужитель наносит военному удар за ударом и бьет его, когда он лежит.

Как известно, во дворе монастыря в Староконстантинове между священником и 51-летним мужчиной возникла ссора. Во время словесной перепалки батюшка начал бить прихожанина руками и ногами.

Медики уже не смогли ничего поделать и помочь пострадавшему. Согласно выводам экспертизы, настоятеля монастыря задержали и сообщили ему о подозрении в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть.

Что говорит жена погибшего

Известно, что погибший — 51-летний Николай Берещук родом из Винницкой области. У него есть жена, двое взрослых детей и трое внуков. К войску присоединился в прошлом году и служил в разных областях. В день убийства он находился в Староконстантинове и решил сходить в монастырь УПЦ.

"Страшно, тяжело, я думала. Что это неправда, что нас обманывают или что, я не знаю. Его побратим рассказывал, что он звал его с собой в церковь, потому что хотел исповедаться. Так они утром и поехали", — рассказала вдова Людмила Берещук.

По ее словам, сначала мужчина был на богослужении, а потом оказался на застолье с настоятелем. Там и начался спор.

Позиция адвокатов

В то же время защитник священника настаивает на том, чтобы подсудимого отпустили, объясняя это тем, что у него вторая группа инвалидности.

"Он является инвалидом 2-й группы и 10 лет болеет тяжелыми заболеваниями сердца", — заявил адвокат подозреваемого Александр Гиппиус.

В то же время адвокат потерпевших Оксана Барилюк отмечает, что инвалидность не мешала подсудимому убить военного.

Напомним, в начале августа в Одесской области мужчина застрелил полицейского. Патрульные лишь остановили мопед для стандартной проверки документов.

Также мы писали, что на Днепропетровщине мужчина ранил пять человек, среди которых спасатели. После этого он напал на правоохранителей, в связи с чем полицейским пришлось применить огнестрельное оружие.