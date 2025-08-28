Вбивство військового у Старокостянтинові — підозрюють настоятеля монастиря

Чоловічий монастир УПЦ МП у Старокостянтинові, де стався інцидент. Фото: Facebook/Хмельницька єпархія УПЦ

На початку серпня біля чоловічого монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові Хмельницької області виявили тіло військового. У смертельному побитті підозрюють настоятеля монастиря, зараз він перебуває в СІЗО.

Про це повідомляє ТСН.

Деталі справи

За даними журналістів, спершу у лікарському свідоцтві причиною смерті був панкреатит. Однак після експертизи стало відомо, що смерть настала внаслідок побиття.

У соцмережах з'явилось відео, на якому видно як священнослужитель завдає військовому удару за ударом і б'є його, коли він лежить.

Як відомо, на подвір'ї монастиря у Старокостянтинові між священником та 51-річним чоловіком виникла сварка. Під час словесної перепалки панотець почав бити парафіянина руками та ногами.

Медики вже не змогли нічого вдіяти і допомогти потерпілому. Згідно з висновками експертизи, настоятеля монастиря затримали та повідомили йому про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть.

Що каже дружина загиблого

Відомо, що загиблий — 51-річний Микола Берещук родом з Вінницької області. Він має дружину, двох дорослих дітей та трьох онуків. До війська приєднався торік та служив у різних областях. У день вбивства він перебував в Старокостянтинові та вирішив сходити до монастрия УПЦ.

"Страшно, тяжко, я думала. Що це не правда, що нас обманюють чи що, я не знаю. Його побратим розповідав, що він кликав його з собою до церкви, бо хотів посповідатися. Так вони зранку і поїхали", — розповіла вдова Людмила Берещук.

За її словами, спершу чоловік був на богослужіння, а потім опинився на застіллі з настоятелем. Там і почалася суперечка.

Позиція адвокатів

Водночас захисник священника наполягає на тому, аби підсудного відпустили, пояснюючи це тим, що у нього друга група інвалідності.

"Він є інвалідом 2 групи і 10 років хворіє на тяжкі захворювання серця", — заявив адвокат підозрюваного Олександр Гіппіус.

Водночас адвокатка потерпілих Оксана Барилюк наголошує, що інвалідність не заважала підсудному вбити військового.

