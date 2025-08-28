Відео
Настоятеля монастиря звинувачують у вбивстві військового — деталі

Дата публікації: 28 серпня 2025 17:48
Вбивство військового у Старокостянтинові — підозрюють настоятеля монастиря
Чоловічий монастир УПЦ МП у Старокостянтинові, де стався інцидент. Фото: Facebook/Хмельницька єпархія УПЦ

На початку серпня біля чоловічого монастиря УПЦ МП у Старокостянтинові Хмельницької області виявили тіло військового. У смертельному побитті підозрюють настоятеля монастиря, зараз він перебуває в СІЗО.

Про це повідомляє ТСН

Деталі справи

За даними журналістів, спершу у лікарському свідоцтві причиною смерті був панкреатит. Однак після експертизи стало відомо, що смерть настала внаслідок побиття. 

У соцмережах з'явилось відео, на якому видно як священнослужитель завдає військовому удару за ударом і б'є його, коли він лежить. 

Як відомо, на подвір'ї монастиря у Старокостянтинові між священником та 51-річним чоловіком виникла сварка. Під час словесної перепалки панотець почав бити парафіянина руками та ногами. 

Медики вже не змогли нічого вдіяти і допомогти потерпілому. Згідно з висновками експертизи, настоятеля монастиря затримали та повідомили йому про підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть.

Що каже дружина загиблого

Відомо, що загиблий — 51-річний Микола Берещук родом з Вінницької області. Він має дружину, двох дорослих дітей та трьох онуків. До війська приєднався торік та служив у різних областях. У день вбивства він перебував в Старокостянтинові та вирішив сходити до монастрия УПЦ. 

"Страшно, тяжко, я думала. Що це не правда, що нас обманюють чи що, я не знаю. Його побратим розповідав, що він кликав його з собою до церкви, бо хотів посповідатися. Так вони зранку і поїхали", — розповіла вдова Людмила Берещук.

За її словами, спершу чоловік був на богослужіння, а потім опинився на застіллі з настоятелем. Там і почалася суперечка. 

Позиція адвокатів

Водночас захисник священника наполягає на тому, аби підсудного відпустили, пояснюючи це тим, що у нього друга група інвалідності. 

"Він є інвалідом 2 групи і 10 років хворіє на тяжкі захворювання серця", — заявив адвокат підозрюваного Олександр Гіппіус.

Водночас адвокатка потерпілих Оксана Барилюк наголошує, що інвалідність не заважала підсудному вбити військового.

Нагадаємо, на початку серпня в Одеській області чоловік застрелив поліцейського. Патрульні лише зупинили мопед для стандартної перевірки документів.

Також ми писали, що на Дніпропетровщині чоловік поранив п'ятьох людей, серед яких рятувальники. Після цього він напав на правоохоронців, у зв'язку з чим поліцейським довелося застосувати вогнепальну зброю.

вбивство в'язниця Хмельницька область військові УПЦ МП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
