В городе Таврийск Херсонской области критическая ситуация с питьевой водой, — ЦНС

Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Эспрессо

Во временно оккупированном городе Таврийск Херсонской области вода в кранах непригодна к употреблению. Обеспечить людей питьевой водой местные коллаборанты не в состоянии.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления в воскресенье, 20 октября.

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Грязная вода из крана. Фото: ЦНС

Водоснабжение в Херсонской области

Как заявляют в ЦНС, ситуация с водоснабжением во временно оккупированном Таврийске вышла из-под контроля. В городе из кранов течет грязная техновода, которую нельзя использовать для приготовления пищи.

"Российские оккупационные власти не в состоянии справиться с кризисом, который, в конце концов, создал сам. Обеспечить людей питьевой водой местные коллаборанты не спешат", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось в ЦНС, ситуация с водообеспечением на временно оккупированных территориях Украины уже давно вышла из-под контроля оккупантов.

"После подрыва Каховской ГЭС оккупанты лишили местных жителей доступа к питьевой воде. Люди оказались в условиях гуманитарной катастрофы, поскольку оккупационные власти не способны обеспечить базовые потребности населения", — говорится в сообщении.

Сообщение ЦНС. Фото: скриншот

Напомним, в Кривом Роге решили, как спасти водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС. В совещании приняли участие министры Украины, руководства Днепропетровской и Николаевской областных военных администрации, экологи и руководители госпредприятий.

Ранее Новини.LIVE писали, что ситуация с водоснабжением в Николаеве остается критической из-за подрыва Каховской дамбы. В городе нет надежного источника питьевой воды, а строительство нового водопровода может стоить около 3 млрд гривен.