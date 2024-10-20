У місті Таврійськ на Херсонщині критична ситуація з питною водою, — ЦНС

Наслідки підриву Каховської ГЕС — у Таврійську вода непридатна до вживання
У тимчасово окупованому місті Таврійськ Херсонської області вода у кранах непридатна до вживання. Забезпечити людей питною водою місцеві колаборанти не в змозі.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву у неділю, 20 жовтня.
Водопостачання в Херсонській області
Як заявляють у ЦНС, ситуація із водопостачанням у тимчасово окупованому Таврійську вийшла з-під контролю. У місті з кранів тече брудна технічна вода, яку не можна використовувати для приготування їжі.
"Російська окупаційна влада не в змозі впоратися із кризою, яку, зрештою, створила сама. Забезпечити людей питною водою місцеві колаборанти не поспішають", — йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомляли в ЦНС, ситуація із водозабезпеченням на тимчасово окупованих територіях України вже давно вийшла з-під контролю окупантів.
"Після підриву Каховської ГЕС окупанти позбавили місцевих жителів доступу до питної води. Люди опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, оскільки окупаційна влада не здатна забезпечити базові потреби населення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, У Кривому Розі вирішили, як врятувати водопостачання після підриву Каховської ГЕС. У нараді взяли участь міністри України, керівництва Дніпропетровської та Миколаївської обласних військових адміністрації, екологи та керівники держпідприємств.
Раніше Новини.LIVE писали, що ситуація з водопостачанням в Миколаєві залишається критичною через підрив Каховської дамби. У місті немає надійного джерела питної води, а будівництво нового водогону може коштувати близько 3 млрд гривень.
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