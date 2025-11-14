В Киеве жертвы после атаки - Кличко уточнил данные

Фото иллюстративное: ГСЧС Киевщины

В Киеве в результате ночных обстрелов погибли три человека, еще 26 жителей получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — двое детей в возрасте 7 и 10 лет, а также беременная женщина, которую госпитализировали медики.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в официальном Telegram-канале КГГА в пятницу, 14 ноября.

Трое погибших и десятки пострадавших в Киеве

Мэр Киева подтвердил, что в результате обстрела столицы есть погибшие и раненые среди мирного населения. По его словам, спасатели продолжают разбор завалов, однако пока не могут достать тела трех погибших из-за сложных условий на месте трагедии. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а количество пострадавших уточняется.

Сообщение Зеленского в Telegram.

"По предварительной информации, в столице три человека погибли. Информацию уточняем, поскольку спасатели пока тела достать не могут", — отметил Виталий Кличко.

Всего пострадали 26 жителей Киева, среди которых двое детей 7 и 10 лет. Девять человек, в том числе беременную женщину, госпитализировали в медицинские учреждения. Остальным пострадавшим помощь оказали на месте происшествия или амбулаторно.

Напомним, что в ночь на 14 ноября российские войска атаковали Киевскую область ракетами и дронами, в результате чего есть пострадавшие среди мирного населения.

Ранее мы также информировали, что во время массированной атаки 14 ноября в столице были повреждены жилые дома, а несколько человек получили ранения.