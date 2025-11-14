Відео
Головна Новини дня Наслідки атаки Росії на Київ — кількість загиблих зросла

Наслідки атаки Росії на Київ — кількість загиблих зросла

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 08:06
Оновлено: 08:10
У Києві жертви після атаки — Кличко уточнив дані
термінова

У Києві внаслідок нічної атаки загинули троє людей, ще 26 мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — двоє дітей віком 7 і 10 років, а також вагітна жінка, яку госпіталізували медики.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в офіційному Telegram-каналі КМДА у п'ятницю, 14 листопада.

Читайте також:

Троє загиблих і десятки постраждалих у Києві

Мер Києва підтвердив, що внаслідок обстрілу столиці є загиблі та поранені серед мирного населення. За його словами, рятувальники продовжують розбір завалів, проте наразі не можуть дістати тіла трьох загиблих через складні умови на місці трагедії. Постраждалим надають медичну допомогу, а кількість потерпілих уточнюється.

Віталій Кличко:
"За попередньою інформацією, в столиці троє людей загинули. Інформацію уточнюємо, оскільки рятувальники поки тіла дістати не можуть."

Загалом постраждали 26 мешканців Києва, серед яких двоє дітей 7 і 10 років. Дев’ятьох людей, зокрема вагітну жінку, госпіталізували до медичних закладів. Решті постраждалих допомогу надали на місці події або амбулаторно.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
