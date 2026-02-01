NASA готовит полет туристов на Международную космическую станцию — что известно

Команды поддержки NASA и SpaceX садятся на вертолет для подготовки к посадке космического корабля SpaceX Dragon Endeavour с астронавтами NASA. Фото: Reuters

Космическое агентство NASA отправит туристов на Международную космическую станцию (МКС). Следовательно, говорится об отправке пятой коммерческой миссии астронавтов.

Об этом информирует пресс-служба NASA.

NASA отправит туристов на МКС — что известно

Сообщается, что NASA и Axiom Space подписали заказ на пятую частную миссию астронавтов к Международной космической станции, запуск которой запланирован на январь 2027 года из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Точная дата запуска будет зависеть от количества космических аппаратов на орбите и других обстоятельств.

В рамках пятой коммерческой миссии космонавты проведут на МКС две недели. Axiom Space должна представить NASA на рассмотрение четырех кандидатов в члены экипажа. После утверждения они пройдут специальную подготовку.

Отмечается, что миссии на борту Международной космической станции, включая частные миссии астронавтов, способствуют развитию научных знаний и демонстрации новых технологий для будущих пилотируемых и роботизированных исследовательских полетов в рамках подхода NASA к исследованию Луны и Марса, включая лунные миссии в рамках кампании NASA Artemis.

Как известно, четвертая коммерческая миссия Axiom-4 состоялась летом 2025 года. Она длилась 18 дней. Тогда на МКС отправили космический корабль Crew Dragon.

