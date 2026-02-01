NASA готує політ туристів на Міжнародну космічну станцію — що відомо

Команди підтримки NASA та SpaceX сідають на гелікоптер для підготовки до посадки космічного корабля SpaceX Dragon Endeavour з астронавтами NASA. Фото: Reuters

Космічне агентство NASA відправить туристів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Відтак, мовиться про відряджання п'ятої комерційної місії астронавтів.

Про це інформує пресслужба NASA.

NASA відправить туристів на МКС — що відомо

Повідомляється, що NASA та Axiom Space підписали замовлення на п'яту приватну місію астронавтів до Міжнародної космічної станції, запуск якої заплановано на січень 2027 року з Космічного центру Кеннеді у Флориді.

Точна дата запуску залежатиме від кількості космічних апаратів на орбіті та інших обставин.

У межах п'ятої комерційної місії космонавти проведуть на МКС два тижні. Axiom Space має подати NASA на розгляд чотирьох кандидатів у члени екіпажу. Після затвердження вони пройдуть спеціальну підготовку.

Зазначається, що місії на борту Міжнародної космічної станції, включаючи приватні місії астронавтів, сприяють розвитку наукових знань та демонстрації нових технологій для майбутніх пілотованих та роботизованих дослідницьких польотів у рамках підходу NASA до дослідження Місяця та Марса, включаючи місячні місії в межах кампанії NASA Artemis.

Як відомо, четверта комерційна місія Axiom-4 відбулася влітку 2025 року. Вона тривала 18 днів. Тоді на МКС відправили космічний корабель Crew Dragon.

