Нарушения во время ВЛК: адвокат заявил о подделке документов

Военный на ВВК. Фото: АрмияИнформ

В Украине фиксируют возможные злоупотребления при прохождении военно-врачебных комиссий, что вызывает все больше вопросов в обществе. В то же время отсутствие четкой ответственности за такие нарушения только усугубляет проблему.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно сообщил адвокат Олег Мицик в эфире День.LIVE.

Адвокат прокомментировал нарушения со стороны ТЦК

По словам адвоката, в отдельных случаях представители ТЦК могут подделывать документы ВВК, ставить подписи вместо мобилизованных и не вручать им официальные выводы комиссии.

Мицик отметил, что в Украине до сих пор не действует реальный механизм ответственности за нарушения при прохождении военно-врачебных комиссий. В частности, речь идет о случаях, когда годными к службе признают лиц, которые фактически не могут ее проходить.

По словам адвоката, соответствующий законопроект о введении уголовной ответственности для ТЦК и ВВК уже более года не рассматривается в Верховной Раде.

Читайте также:

"ТЦК идут на злоупотребления. Подделывают ВВК, за мобилизованных расписываются в документах и не вручают им выводы. В Верховной Раде уже год лежит законопроект об установлении ответственности для работников ТЦК и членов ВВК за эти действия. Верховная Рада не принимает закон и постоянно избегает острых вопросов", — сказал Мыцык.

Он подчеркнул, что из-за этого формируется системная проблема — часть граждан избегает прохождения ВВК, тогда как отдельные представители системы могут злоупотреблять своими полномочиями, оформляя документы без участия человека или без соблюдения установленных процедур.

Ранее Новини.LIVE писали, что если гражданин после прохождения военно-врачебной комиссии попадает в больницу, это не освобождает его от мобилизации. Пребывание на стационарном лечении не является основанием для ее отмены, а чтобы выяснить, в какое подразделение его направили, необходимо обратиться в ТЦК.

Также сообщалось, что поступление на военную кафедру возможно только после прохождения ВВК. Если комиссия признает лицо непригодным к обучению, это не означает автоматического исключения с воинского учета в целом.