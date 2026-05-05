Порушення під час ВЛК: адвокат заявив про підробку документів

Військовий на ВЛК. Фото: АрміяІнформ

В Україні фіксують можливі зловживання під час проходження військово-лікарських комісій, що викликає дедалі більше запитань у суспільстві. Водночас відсутність чіткої відповідальності за такі порушення лише поглиблює проблему.

Про це Новини.LIVE ексклюзивно повідомив адвокат Олег Мицик в ефірі День.LIVE.

Адвокат прокоментував порушення з боку ТЦК

За словами адвоката, в окремих випадках представники ТЦК можуть підробляти документи ВЛК, ставити підписи замість мобілізованих та не вручати їм офіційні висновки комісії.

Мицик наголосив, що в Україні досі не діє реальний механізм відповідальності за порушення під час проходження військово-лікарських комісій. Зокрема, йдеться про випадки, коли придатними до служби визнають осіб, які фактично не можуть її проходити.

За словами адвоката, відповідний законопроєкт щодо запровадження кримінальної відповідальності для ТЦК і ВЛК вже понад рік не розглядається у Верховній Раді.

"ТЦК йдуть на зловживання. Підробляють ВЛК, за мобілізованих розписуються в документах і не вручають їм висновки. У Верховній Раді вже рік лежить законопроєкт про встановлення відповідальності для працівників ТЦК і членів ВЛК за ці дії. Верховна Рада не приймає закон і постійно уникає гострих питань", — сказав Мицик.

Він підкреслив, що через це формується системна проблема — частина громадян уникає проходження ВЛК, тоді як окремі представники системи можуть зловживати своїми повноваженнями, оформлюючи документи без участі людини або без дотримання встановлених процедур.

Раніше Новини.LIVE писали, що якщо громадянин після проходження військово-лікарської комісії потрапляє до лікарні, це не звільняє його від мобілізації. Перебування на стаціонарному лікуванні не є підставою для її скасування, а щоб з'ясувати, до якого підрозділу його направили, необхідно звернутися до ТЦК.

Також повідомляли, що вступ на військову кафедру можливий лише після проходження ВЛК. Якщо комісія визнає особу непридатною до навчання, це не означає автоматичного виключення з військового обліку загалом.