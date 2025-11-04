Поезд "Укрзализныци". Фото: t.me/UkrzalInfo

Народный депутат Оксана Савчук раскритиковала идею бесплатного проезда "Укрзализныцей" на 3000 км. Она считает инициативу популистской.

Об этом Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE во вторник, 4 ноября.

Реклама

Читайте также:

Программа для украинцев "УЗ-3000"

"Для меня это однозначно популистское решение, пусть не обижаются все те, кто воспользуется бесплатным проездом "Укрзализныци". Если вы чем-то пользуетесь бесплатно, это означает, что другая часть людей за это заплатила, потому что оно само по себе не делается", — отметила нардеп.

По ее словам, "Укрзализныця" заявляет, что нет денег на ремонт вагонов и подстанций. Компания пытается защитить свои тяговые подстанции, ремонтировать битые вагоны и локомотивы.

"Я даже не удивлюсь, если, наверное, большая половина топ-менеджмента "Укрзализныци" узнала об этих нововведениях со страницы президента и начала думать, что с этим делать", — говорит Савчук.

По ее словам, найти билеты даже в "непиковый" сезон сложно, а подобные решения лишь отвлекают от главных проблем.

Савчук отметила, что ничего бесплатного нет.

"Я вам скажу честно, так как я с Ивано-Франковщины, чтобы вы купили в свободном доступе с декабря по март билет в Карпаты, извините, это почти нереально. Это тогда возможно, например, какие-то отдельные дни, там, вторник, среда. Вот такого плана", — подчеркнула нардеп.

Она считает, что такие решения только отвлекают общество от основных проблем на фронте.

Напомним, заместитель председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко объяснил, когда будут доступны бесплатные билеты на проезд.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что программа будет доступна только на внутренних рейсах.