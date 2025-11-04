Поїзд "Укрзалізниці". Фото: t.me/UkrzalInfo

Народна депутатка Оксана Савчук розкритикувала ідею безплатного проїзду "Укрзалізницею" на 3000 км. Вона вважає ініціативу популістичною.

Про це Оксана Савчук в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 4 листопада.

Програма для українців "УЗ-3000"

"Для мене це однозначно популістичне рішення, нехай не ображаються всі ті, хто скористається безкоштовним проїздом "Укрзалізниці". Якщо ви чимось користуєтеся безкоштовно, це означає, що інша частина людей за це заплатила, бо воно саме по собі не робиться", — зазначила нардепка.

За її словами, "Укрзалізниця" заявляє, що немає грошей на ремонт вагонів та підстанцій. Компанія намагається захистити свої тягові підстанції, ремонтувати биті вагони та локомотиви.

"Я навіть не здивуюся, якщо, напевно, більша половина топменеджменту "Укрзалізниці" дізналася про ці нововведення зі сторінки президента і почала думати, що з цим робити", — каже Савчук.

За її словами, знайти квитки навіть у "непіковий" сезон складно, а подібні рішення лише відволікають від головних проблем.

Савчук зауважила, що нічого безкоштовного немає.

"Я вам скажу чесно, оскільки я з Івано-Франківщини, щоб ви купили у вільному доступі з грудня по березень квиток в Карпати, вибачте, це майже нереально. Це тоді можливо, наприклад, якісь окремі дні, там, вівторок, середа. От такого плану", — наголосила нардепка.

Вона вважає, що такі рішення лише відволікають суспільство від основних проблем на фронті.

Нагадаємо, заступник голови наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко пояснив, коли будуть доступні безплатні квитки на проїзд.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що програма буде доступною лише на внутрішніх рейсах.