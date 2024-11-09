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Нардепка объяснила, когда следует ожидать повышения налогов

9 ноября 2024 13:58
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Повышение тарифов в Украине — когда ожидать, ответ нардепки
Депутаты Верховной Рады Фото: Верховная Рада
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Нардепка Ольга Василевская-Смаглюк считает, что украинцев ожидает повторное повышение налогов. Это произойдет либо в конце этого, либо уже в следующем году.

Об этом Василевская-Смаглюк сказала в комментарии для журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

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Нардепка рассказала, что госбюджет на следующий год сейчас прошел первое чтение, где из всех поданных поправок учли только десятую часть.

"Бюджет не сбалансирован из-за того, что мы ожидаем подпись президента о законе об увеличении налогов, нам нужно где-то взять 120 миллиардов, которые уже есть в проекте бюджета, предусмотренные на армию, но не подкрепленные повышением налогов", — пояснила Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что 56% бюджета были использованы для финансирования Вооруженных сил.

Ранее мы писали, что народные депутаты Украины подписали обращение к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин и территорий Алексею Кулебе. В нем говорится о сохранении реверсной дотации и 64% налога на доход физических лиц (НДФЛ) в бюджетах общин.

Напомним, экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что во время войны уровень обеспечения военных значительно ниже, чем у полицейских.

Украина нардепы экономика деньги налоги

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