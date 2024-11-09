Повышение тарифов в Украине — когда ожидать, ответ нардепки

Нардепка объяснила, когда следует ожидать повышения налогов
Нардепка Ольга Василевская-Смаглюк считает, что украинцев ожидает повторное повышение налогов. Это произойдет либо в конце этого, либо уже в следующем году.
Об этом Василевская-Смаглюк сказала в комментарии для журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.
Произойдет повышение налогов
Нардепка рассказала, что госбюджет на следующий год сейчас прошел первое чтение, где из всех поданных поправок учли только десятую часть.
"Бюджет не сбалансирован из-за того, что мы ожидаем подпись президента о законе об увеличении налогов, нам нужно где-то взять 120 миллиардов, которые уже есть в проекте бюджета, предусмотренные на армию, но не подкрепленные повышением налогов", — пояснила Василевская-Смаглюк.
Она добавила, что 56% бюджета были использованы для финансирования Вооруженных сил.
Ранее мы писали, что народные депутаты Украины подписали обращение к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин и территорий Алексею Кулебе. В нем говорится о сохранении реверсной дотации и 64% налога на доход физических лиц (НДФЛ) в бюджетах общин.
Напомним, экономический эксперт Юрий Гаврилечко заявил, что во время войны уровень обеспечения военных значительно ниже, чем у полицейских.
Читайте Новини.LIVE!