Підвищення тарифів в Україні — коли очікувати, відповідь нардепки

Нардепка пояснила, коли варто очікувати підвищення податків
Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що на українців очікує повторне підвищення податків. Це станеться або наприкінці цього або вже наступного року.
Про це Василевська-Смаглюк сказала у коментарі для журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.
Відбудеться підвищення податків
Нардепка розповіла, що держбюджет на наступний рік зараз пройшов перше читання, де з усіх поданих правок врахували лише десяту частину.
"Бюджет не збалансований через те, що ми очікуємо підпис президента про закон про збільшення податків, нам треба десь взяти 120 мільярдів, які вже є в проєкті бюджету, передбачені на армію, але не підкріплені підвищенням податків", — пояснила Василевська-Смаглюк.
Вона додала, що 56% бюджету буде використано для фінансування Збройних сил.
Раніше ми писали, що народні депутати України підписали звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. У ньому йдеться про збереження реверсної дотації та 64% податку на дохід фізичних осіб (ПДФО) в бюджетах громад.
Нагадаємо, економічний експерт Юрій Гаврилечко заявив, що під час війни рівень забезпечення військових значно нижчий, ніж у поліцейських.
Читайте Новини.LIVE!