Підвищення тарифів в Україні — коли очікувати, відповідь нардепки

Депутатка Верховної Ради Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що на українців очікує повторне підвищення податків. Це станеться або наприкінці цього або вже наступного року.

Про це Василевська-Смаглюк сказала у коментарі для журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Відбудеться підвищення податків

Нардепка розповіла, що держбюджет на наступний рік зараз пройшов перше читання, де з усіх поданих правок врахували лише десяту частину.

"Бюджет не збалансований через те, що ми очікуємо підпис президента про закон про збільшення податків, нам треба десь взяти 120 мільярдів, які вже є в проєкті бюджету, передбачені на армію, але не підкріплені підвищенням податків", — пояснила Василевська-Смаглюк.

Вона додала, що 56% бюджету буде використано для фінансування Збройних сил.

Раніше ми писали, що народні депутати України підписали звернення до віцепрем’єр-міністра з відновлення України —​ міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. У ньому йдеться про збереження реверсної дотації та 64% податку на дохід фізичних осіб (ПДФО) в бюджетах громад.

Нагадаємо, економічний експерт Юрій Гаврилечко заявив, що під час війни рівень забезпечення військових значно нижчий, ніж у поліцейських.