Закон о дровах — когда украинцев не будут штрафовать

Человек режет дрова. Фото: УНИАН

Народный депутат Анна Скороход заявила, если дрова приобретены официально — проблем не будет. Штрафовать будут только за хранение дров без документов, подтверждающих их происхождение.

Об этом Анна Скороход сообщила в эфире Ранок.LIVE.

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Скороход отметила, что штрафы будут применяться не только за хранение древесины. Речь идет прежде всего о правомерности ее получения.

Депутат также рассказала, что люди сейчас часто прикрываются войной, списывая древесину для нужд ВСУ, но используют ее в других целях.

"Нам звонили ребята и говорили, что уехала (древесина. — Ред.) на дачу тому строить, или поехала баню тому строить. А списали по документам на ВСУ", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, 10 октября Верховная Рада поддержала законопроект №9665, предусматривающий лишение свободы на срок от 5 до 7 лет за хранение дров без документов. Или штраф в размере от 34 тысяч гривен.

Как объясняла юрист, проверять дрова у украинцев могут представители правоохранительных органов или Государственной экологической инспекции.

В то же время нардеп Юрий Камельчук заявил, что никаких проверок не будет, наказание грозит тем, кто несанкционированно рубит и ворует.

Также мы писали, какие документы на дрова нужно иметь, чтобы избежать штрафа.