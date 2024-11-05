Закон про дрова — коли українців не штрафуватимуть

Чоловік ріже дрова. Фото: УНІАН

Народна депутатка Анна Скороход заявила, якщо дрова придбані офіційно — проблем не буде. Штрафуватимуть лише за зберігання дров без документів, що підтверджують їхнє походження.

Про це Анна Скороход повідомила в ефірі Ранок.LIVE.

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Скороход зазначила, що штрафи застосовуватимуть не тільки за зберігання деревини. Йдеться насамперед про правомірність її отримання.

Депутатка також розповіла, що люди зараз часто прикриваються війною, списуючи деревину для потреб ЗСУ, але використовують її в інших цілях.

"Нам телефонували хлопці й казали, що поїхала (деревина, — ред.) на дачу тому будувати, або поїхала баню тому будувати. А списали по документах на ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Що передувало

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт №9665, який передбачає позбавлення волі від 5 до 7 років за зберігання дров без документів. Або ж штраф у розмірі від 34 тисяч гривень.

Як пояснювала юристка, перевіряти дрова в українців можуть представники правоохоронних органів або Державної екологічної інспекції.

Водночас нардеп Юрій Камельчук заявив, що ніяких перевірок не буде, покарання загрожує тим, хто несанкціоновано рубає і краде.

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