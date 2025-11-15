Видео
Главная Новости дня Нардеп подчеркнула необходимость усилить поддержку ветеранов

Нардеп подчеркнула необходимость усилить поддержку ветеранов

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 00:18
обновлено: 00:19
Ирина Никорак призвала повысить поддержку ветеранов
Ветеран. Фото: usp-ltd.org

В Украине уже более 1,3 миллиона ветеранов, и эта цифра продолжает расти. После завершения войны вместе с семьями погибших и пропавших без вести в поддержке государства могут нуждаться около шести миллионов человек.

Об этом заявила народный депутат от "Европейской Солидарности" Ирина Никорак в эфире День.LIVE.

Читайте также:

Украине необходимо усилить поддержку воинов

По словам Никорак, сейчас есть необходимость системного усиления ветеранской политики и более эффективного финансирования.

Никорак отметила, что сейчас средства на поддержку ветеранов распределены между различными ведомствами, а значительная часть расходов направляется на протезирование, лечение и реабилитацию. Депутат призвала увеличивать инвестиции в эти направления, в частности привлекая международные соглашения для развития реабилитационных центров, закупки современного оборудования и подготовки специалистов-протезистов, которых в Украине до сих пор не хватает.

"Мы не можем сказать, что бюджет на ветеранскую политику предусматривается только тот, что выделяется на Министерство по делам ветеранов. Отдельно большая сумма идет на Минсоцполитики, потому что они оперируют программами по протезированию. Отдельно идут средства на лечение и реабилитацию через Минздрав. Я думаю, что с каждым годом нужно работать над увеличением этой суммы, если не за счет госбюджета, то подписывать двусторонние правительственные соглашения или со странами партнерами, которые могли бы помогать нам", — сказала Никорак.

Депутат отдельно отметила, что требует совершенствования система протезирования - прежде всего лучшего контроля качества и налаживания постоянной обратной связи с ветеранами, чтобы лечение и реабилитация отвечали реальным потребностям защитников.

"Сфера реабилитации достаточно молодая, она начала как-то работать с началом полномасштабного вторжения. Даже с учетом этого, уровень протезирования в Украине достаточно высокий. Нам нужно отслеживать какие-то этого протезирования, иметь отдельный орган, который бы контролировал качество закупки вспомогательных средств реабилитации и обратной связи от человека, который уже запротезирован", — добавила нардеп.

Напомним, стало известно, что власти будут выплачивать финансовую поддержку ветеранам с инвалидностью в случае переоборудования их автомобилей.

А также в Минветеранов рассказали, как военные могут получить собственное жилье.

