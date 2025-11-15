Ірина Никорак закликала підвищити підтримку ветеранів

Ветеран. Фото: usp-ltd.org

В Україні вже понад 1,3 мільйона ветеранів, і ця цифра продовжує зростати. Після завершення війни разом із родинами загиблих та зниклих безвісти підтримки держави можуть потребувати близько шести мільйонів людей.

Про це заявила народна депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Никорак в ефірі День.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Україні необхідно посилити підтримку воїнів

За словами Никорак, нараз є необхідність системного підсилення ветеранської політики та ефективнішого фінансування.

Никорак зазначила, що зараз кошти на підтримку ветеранів розподілені між різними відомствами, а значна частина видатків спрямовується на протезування, лікування та реабілітацію. Депутатка закликала збільшувати інвестиції в ці напрями, зокрема залучаючи міжнародні угоди для розвитку реабілітаційних центрів, закупівлі сучасного обладнання та підготовки фахівців-протезистів, яких в Україні досі бракує.

"Ми не можемо сказати, що бюджет на ветеранську політику передбачається тільки той, що виділяється на Міністерство у справах ветеранів. Окремо велика сума йде на Мінсоцполітики, тому що вони оперують програмами з протезування. Окремо йдуть кошти на лікування й реабілітацію через Мінздрав. Я думаю, що з кожним роком потрібно працювати над збільшенням цієї суми, якщо не за рахунок держбюджету, то підписувати двосторонні урядові угоди або з країнами партнерами, які могли б допомагати нам", — сказала Никорак.

Депутаткаокремо зазначила, що потребує вдосконалення система протезування — передусім кращого контролю якості та налагодження постійного зворотного зв'язку з ветеранами, аби лікування та реабілітація відповідали реальним потребам захисників.

"Сфера реабілітації достатньо молода, вона почала якось працювати з початком повномасштабного вторгнення. Навіть з урахуванням цього, рівень протезування в Україні досить високий. Нам потрібно відстежувати якісь цього протезування, мати окремий орган, який би контролював якість закупівлі допоміжних засобів реабілітації та зворотного зв'язку від людини, яка вже запротезована", — додала нардепка.

Нагадаємо, стало відомо, що влада виплачуватиме фінансову підтримку ветеранам з інвалідністю у разі переобладнання їхніх автомобілів.

А також у Мінветеранів розповіли, як військові можуть отримати власне житло.