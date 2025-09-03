Рада приняла законопроект №11387 для наказания нардепов

Нардепов будут наказывать за неявку в Верховную Раду — детали
В Украине отныне будут наказывать народных депутатов, которые не будут выполнять свои обязанности. В частности, если они не являются на заседания.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Нардепов будут наказывать за неявку на заседание Верховной Рады Украины
Народный избранник сообщил, что Верховная Рада поддержала в целом законопроект №11387. За документ проголосовали 229 парламентариев.
По словам депутата, в финальную редакцию были включены его поправки, которые предусматривают административную ответственность за игнорирование вызова в Парламент без уважительных причин.
В частности, речь идет и о представителях правительства, которые отныне обязаны появляться на заседания по требованию.
Напомним, в Украине изменят подход к оформлению бронирования работников критических предприятий.
Также в Верховной Раде приняли законопроект о циркулировании криптовалюты в Украине.
