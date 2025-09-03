Видео
Нардепов будут наказывать за неявку в Верховную Раду — детали

Нардепов будут наказывать за неявку в Верховную Раду — детали

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 14:33
Рада приняла законопроект №11387 для наказания нардепов
Нардепы в зале Верховной Рады. Фото: ВРУ

В Украине отныне будут наказывать народных депутатов, которые не будут выполнять свои обязанности. В частности, если они не являются на заседания.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Народный избранник сообщил, что Верховная Рада поддержала в целом законопроект №11387. За документ проголосовали 229 парламентариев.

null
Голосование. Фото: Ярослав Железняк

По словам депутата, в финальную редакцию были включены его поправки, которые предусматривают административную ответственность за игнорирование вызова в Парламент без уважительных причин.

В частности, речь идет и о представителях правительства, которые отныне обязаны появляться на заседания по требованию.

Напомним, в Украине изменят подход к оформлению бронирования работников критических предприятий.

Также в Верховной Раде приняли законопроект о циркулировании криптовалюты в Украине.

Верховная Рада нардепы законопроект наказание
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
