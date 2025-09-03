Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепів каратимуть за неявку до Верховної Ради — що відомо

Нардепів каратимуть за неявку до Верховної Ради — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 14:33
Рада ухвалила законопроєкт №11387 для покарання нардепів
Нардепи у залі Верховної Ради. Фото: ВРУ

В Україні відтепер каратимуть народних депутатів, які не виконуватимуть свої обов'язки. Зокрема, якщо вони не являються на засідання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Реклама
Читайте також:

Нардепів каратимуть за неявку на засідання Верховної Ради України

Народний обранець повідомив, що Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №11387. За документ проголосували 229 парламентарів.

null
Голосування. Фото: Ярослав Железняк

За словами депутата, до фінальної редакції були включені його поправки, які передбачають адміністративну відповідальність за ігнорування виклику до Парламенту без поважних причин.

Зокрема, йдеться і про представників уряду, які відтепер зобов’язані з’являтися на засідання на вимогу.

Нагадаємо, в Україні змінять підхід до оформлення бронювання працівників критичних підприємств.

Також у Верховній Раді прийняли законопроєкт щодо циркулювання криптовалюти в Україні.

Верховна Рада нардепи законопроєкт покарання
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації