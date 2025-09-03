Рада ухвалила законопроєкт №11387 для покарання нардепів

Нардепів каратимуть за неявку до Верховної Ради — що відомо
В Україні відтепер каратимуть народних депутатів, які не виконуватимуть свої обов'язки. Зокрема, якщо вони не являються на засідання.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Нардепів каратимуть за неявку на засідання Верховної Ради України
Народний обранець повідомив, що Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №11387. За документ проголосували 229 парламентарів.
За словами депутата, до фінальної редакції були включені його поправки, які передбачають адміністративну відповідальність за ігнорування виклику до Парламенту без поважних причин.
Зокрема, йдеться і про представників уряду, які відтепер зобов’язані з’являтися на засідання на вимогу.
