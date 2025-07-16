Толкотня в Верховной Раде 16 июля — что случилось

Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

Во время заседания Верховной Рады 16 июля в зале произошла потасовка из-за рассмотрения законопроекта №13157 по контролю над промышленным загрязнением. Народный депутат Алексей Гончаренко пытался заблокировать трибуну, протестуя против правки, которая касается введения пошлин на вывоз сои и рапса.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

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"В Раде происходит блокирование трибуны из-за нарушения регламента. Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть", — рассказал Железняк.

Как известно, потасовка случилась между Алексеем Гончаренко и Даниилом Гетманцевым.

Сам Гончаренко заявил, что будет блокировать Раду, но этот закон не будет принят. Он отметил, что обмануть аграриев не получится и он не подведет своих избирателей.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Также нардеп добавил, что подает блокирующее постановление, ведь в каждом пункте законопроекта есть нарушение регламента.

"Я подаю блокирующее постановление. В каждом пункте нарушение регламента. Это позор. Не дам подписать законопроект сейчас. Далее у них там каникулы запланированы. Или пусть прерывают каникулы, или пусть ждут месяц. Это означает, что закон точно не начнет действовать в ближайший месяц", — подчеркнул Гончаренко.

Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, почему идут споры вокруг законопроекта №13157 о промышленном загрязнении. Бизнес жалуется на то, что под видом заботы об экологии власть снова пытается просто заставить участников рынка платить больше.

Также мы сообщали, что Кабмин утвердил перечень важных минералов и более 80 участков недр, которые выставят на аукционы и конкурсы.