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Нардепы устроили потасовку в Верховной Раде — видео

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Дата публикации 16 июля 2025 14:32
Толкотня в Верховной Раде 16 июля — что случилось
Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ

Во время заседания Верховной Рады 16 июля в зале произошла потасовка из-за рассмотрения законопроекта №13157 по контролю над промышленным загрязнением. Народный депутат Алексей Гончаренко пытался заблокировать трибуну, протестуя против правки, которая касается введения пошлин на вывоз сои и рапса.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

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Толкотня в Раде 16 июля

"В Раде происходит блокирование трибуны из-за нарушения регламента. Факт в том, что зал отклонил "соевую правку", но пытались манипулировать регламентом и все равно ее протянуть", — рассказал Железняк.

Как известно, потасовка случилась между Алексеем Гончаренко и Даниилом Гетманцевым.

Сам Гончаренко заявил, что будет блокировать Раду, но этот закон не будет принят. Он отметил, что обмануть аграриев не получится и он не подведет своих избирателей.

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Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Также нардеп добавил, что подает блокирующее постановление, ведь в каждом пункте законопроекта есть нарушение регламента.

"Я подаю блокирующее постановление. В каждом пункте нарушение регламента. Это позор. Не дам подписать законопроект сейчас. Далее у них там каникулы запланированы. Или пусть прерывают каникулы, или пусть ждут месяц. Это означает, что закон точно не начнет действовать в ближайший месяц", — подчеркнул Гончаренко.

Що відбувається у Верховній Раді 16 липня
Скриншот сообщения Алексея Гончаренко

Напомним, ранее Новини.LIVE писали, почему идут споры вокруг законопроекта №13157 о промышленном загрязнении. Бизнес жалуется на то, что под видом заботы об экологии власть снова пытается просто заставить участников рынка платить больше.

Также мы сообщали, что Кабмин утвердил перечень важных минералов и более 80 участков недр, которые выставят на аукционы и конкурсы.

Верховная Рада драка голосование законопроект народные депутаты
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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