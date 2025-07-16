Штовханина у Верховній Раді 16 липня — що трапилось

Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Під час засідання Верховної Ради 16 липня у залі сталася штовханина через розгляд законопроєкту №13157 щодо контролю над промисловим забрудненням. Народний депутат Олексій Гончаренко намагався заблокувати трибуну, протестуючи проти правки, яка стосується запровадження мит на вивіз сої та ріпаку.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

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Штовханина у Раді 16 липня

"В Раді відбувається блокування трибуни через порушення регламенту. Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися зманіпулювати регламентом і все одно її протягнути", — розповів Железняк.

Як відомо, штовханина сталася між Олексієм Гончаренком та Данилом Гетманцевим.

Сам Гончаренко заявив, що буде блокувати Раду, але цей закон не буде прийнятий. Він наголосив, що надурити аграріїв не вийде і він не підведе своїх виборців.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Також нардеп додав, що подає блокуючу постанову, адже у кожному пункті законопроєкту є порушення регламенту.

"Я подаю блокуючу постанову. В кожному пункті порушення регламенту. Це ганьба. Не дам підписати законопроєкт зараз. Далі в них там канікули заплановані. Або хай переривають канікули, або хай чекають місяць. Це означає, що закон точно не почне діяти в найближчий місяць", — наголосив Гончаренко.

Скриншот допису Олексія Гончаренка

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, чому точаться суперечки навколо законопроєкту №13157 про промислове забруднення. Бізнес скаржиться на те, що під виглядом турботи про екологію влада знову намагається просто змусити учасників ринку платити більше.

Також ми повідомляли, що Кабмін затвердив перелік важливих мінералів та понад 80 ділянок надр, які виставлять на аукціони та конкурси.