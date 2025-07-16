Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепи влаштували штовханину у Верховній Раді — відео

Нардепи влаштували штовханину у Верховній Раді — відео

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 14:32
Штовханина у Верховній Раді 16 липня — що трапилось
Засідання Верховної Ради. Фото: ВРУ

Під час засідання Верховної Ради 16 липня у залі сталася штовханина через розгляд законопроєкту №13157 щодо контролю над промисловим забрудненням. Народний депутат Олексій Гончаренко намагався заблокувати трибуну, протестуючи проти правки, яка стосується запровадження мит на вивіз сої та ріпаку.

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко

Реклама
Читайте також:

Штовханина у Раді 16 липня

"В Раді відбувається блокування трибуни через порушення регламенту. Факт в тому, що зала відхилила "соєву правку", але намагалися зманіпулювати регламентом і все одно її протягнути", — розповів Железняк. 

Як відомо, штовханина сталася між Олексієм Гончаренком та Данилом Гетманцевим. 

Сам Гончаренко заявив, що буде блокувати Раду, але цей закон не буде прийнятий. Він наголосив, що надурити аграріїв не вийде і він не підведе своїх виборців. 

null
Скриншот допису Олексія Гончаренка

Також нардеп додав, що подає блокуючу постанову, адже у кожному пункті законопроєкту є порушення регламенту. 

"Я подаю блокуючу постанову. В кожному пункті порушення регламенту. Це ганьба. Не дам підписати законопроєкт зараз. Далі в них там канікули заплановані. Або хай переривають канікули, або хай чекають місяць. Це означає, що закон точно не почне діяти в найближчий місяць", — наголосив Гончаренко.

Що відбувається у Верховній Раді 16 липня
Скриншот допису Олексія Гончаренка

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, чому точаться суперечки навколо законопроєкту №13157 про промислове забруднення. Бізнес скаржиться на те, що під виглядом турботи про екологію влада знову намагається просто змусити учасників ринку платити більше.

Також ми повідомляли, що Кабмін затвердив перелік важливих мінералів та понад 80 ділянок надр, які виставлять на аукціони та конкурси.

Верховна Рада бійка голосування законопроєкт народні депутати
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації