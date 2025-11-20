Видео
Видео

Нардеп заявил, что крупные города Украины могут остаться без воды

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 15:01
обновлено: 15:02
Умани и другим городам грозит отключение водоснабжения
В Одессе отключили воду. Фото иллюстративное: freepik

В крупных городах Украины может возникнуть угроза прекращения водоснабжения и работы канализации. Это может произойти из-за критического состояния водоканалов.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в эфире программы Ранок.LIVE.

По словам депутата, украинские водоканалы оказались на грани выживания из-за бездействия НКРЭКУ. Он обвинил регулятора в том, что тот фактически самоустранился от принятия нужных решений по тарифам на водоснабжение и водоотвод, пытаясь избежать политической ответственности.

Нагорняк привел пример Умани, где тариф на холодное водоснабжение и водоотвод устанавливает именно НКРЭКУ. По его словам, местный водоканал не имеет достаточных средств, чтобы оплатить электроэнергию, что может привести к отключению объекта от питания. В таком случае горожане могут остаться без воды и работы канализационной системы. Депутат подчеркнул, что подобная ситуация грозит и другим крупным городам Украины.

Политик отметил, что нынешние тарифы не позволяют водоканалам функционировать, поскольку за последние годы существенно выросли расходы на электроэнергию, работу подрядчиков и заработные платы работников. Он призвал обновленный состав НКРЭКУ взять на себя ответственность и принимать сложные, но необходимые решения, чтобы избежать масштабного кризиса в сфере водоснабжения.

Напомним, что в результате масштабной аварии на магистральном водопроводе часть густонаселенного микрорайона Таирова в Одессе осталась без подачи воды.

А до этого в Николаеве завершили основные работы по восстановлению городского водопровода, однако качество воды пока не соответствует установленным стандартам.

водоснабжение вода народные депутаты коммунальные службы канализация
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
