Україна
Головна Новини дня Нардеп заявив, що великі міста України можуть залишитися без води

Нардеп заявив, що великі міста України можуть залишитися без води

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 15:01
Оновлено: 15:02
Умані та іншим містам загрожує відключення водопостачання
В Одесі відключили воду. Фото ілюстративне: freepik

У великих містах України може виникнути загроза припинення водопостачання та роботи каналізаціїю. Це може статися через критичний стан водоканалів.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк в ефірі програми Ранок.LIVE.

За словами депутата, українські водоканали опинилися на межі виживання через бездіяльність НКРЕКП. Він звинуватив регулятора в тому, що той фактично самоусунувся від ухвалення потрібних рішень щодо тарифів на водопостачання та водовідведення, намагаючись уникнути політичної відповідальності.

Нагорняк навів приклад Умані, де тариф на холодне водопостачання і водовідведення встановлює саме НКРЕКП. За його словами, місцевий водоканал не має достатніх коштів, щоб сплатити за електроенергію, що може призвести до відключення об’єкта від живлення. У такому випадку містяни можуть залишитися без води та роботи каналізаційної системи. Депутат наголосив, що подібна ситуація загрожує й іншим великим містам України.

Політик зазначив, що нинішні тарифи не дозволяють водоканалам функціонувати, оскільки за останні роки суттєво зросли витрати на електроенергію, роботу підрядників та заробітні плати працівників. Він закликав оновлений склад НКРЕКП взяти на себе відповідальність і ухвалювати складні, але необхідні рішення, аби уникнути масштабної кризи у сфері водопостачання.

Нагадаємо, що унаслідок масштабної аварії на магістральному водогоні частина густонаселеного мікрорайону Таїрова в Одесі залишилася без подачі води.

А до цього у Миколаєві завершили основні роботи з відновлення міського водогону, однак якість води поки що не відповідає встановленим стандартам.

водопостачання вода народні депутати комунальні служби каналізація
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
