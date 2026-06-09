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Нардеп: военные после СЗЧ смогут подписать новые контракты

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 14:33
Нардеп: военные после СЗЧ смогут подписать новые контракты
Военнослужащие. Фото: ВСУ

В Украине планируют ввести новую систему военных контрактов. Они должны предусматривать гибкие сроки службы и гарантированное время для отдыха после их завершения.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко в эфире Вечір.LIVE.

Что предусматривают новые контракты

По словам депутата, обновленная модель службы должна сделать военные контракты более гибкими и предсказуемыми для военнослужащих. В частности, речь идет о возможности четко определенных сроков службы и обязательном периоде отдыха после их завершения.

Отдельно отмечается, что военные, которые находились в статусе СЗЧ, также смогут подписывать новые контракты в рамках обновленной системы.

"Все, кто будет заключать новые контракты, будут служить 10 месяцев, 14 месяцев или 2 года. После завершения контракта они будут иметь отсрочку на 6 месяцев, а также одни сутки отдыха за каждые сутки службы. Новые контракты смогут подписать все, в том числе по предложению Михаила Федорова, включая военных, которые самовольно оставили часть", — сообщил Горбатенко.

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Нардеп отметил, что соответствующая законодательная инициатива от Министерства обороны должна быть внесена в Верховную Раду уже в ближайшее время.

В то же время запуск новой системы напрямую зависит от принятия изменений в государственный бюджет, которые необходимы для ее реализации.

Новини.LIVE сообщали, что граждане Украины имеют право заключить контракт на прохождение военной службы в ВСУ. После завершения срока контракт может быть продлен. В мирное время действуют определенные сроки его продления, однако во время военного положения эти правила временно не применяются.

Новини.LIVE также информировали, что военнослужащий, мобилизованный в ряды ВСУ, может заключить контракт, в том числе на срок до демобилизации. В то же время это не означает автоматического увольнения сразу после издания указа о демобилизации. Реальное увольнение, как правило, происходит после исключения конкретного военнослужащего из списков личного состава воинской части.

 

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Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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